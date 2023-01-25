朴寶劍將與BTS防彈少年團成為同門？HYBE火速回應！

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不只粉絲們，整個娛樂產業應該都很關注朴寶劍的去向吧！

去年（2022年）12月，朴寶劍與「Blossom娛樂」合約到期，約滿不續。Blossom方面表示：「決定尊重長時間與本公司同甘共苦的朴寶劍之意願，將繼續在各自的位置上為彼此的未來應援。」

進入FA市場的朴寶劍接到不少演藝企劃公司的邀請。此前，還有媒體報導稱，朴寶劍有望加入「YG娛樂」。但YG方面否認該傳聞，並表示：「無事實根據。」

類似的消息再次於今日（25日）被報導出來，這次是「HYBE娛樂」。不少粉絲期待能看到朴寶劍與BTS防彈少年團等成為同門，但HYBE方面火速澄清：「與朴寶劍簽約之相關報導並不屬實。」

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