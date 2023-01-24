BTS Jimin專心錄Dior秀，被J-Hope拍下！首場時尚秀引注目，現場尖叫分貝超震撼！

Jimin看起來滿緊張的！

BTS成員Jimin和BIGBANG太陽合作推出，現在還前往參加首場時裝秀行程！自從精品品牌Dior宣布Jimin為新任品牌大使後，這是Jimin首次出席，還和J-hope在秀場碰頭。



remain calm remain calm remain calm remain cal– JIMIN AND J-HOPE AT #PARISFASHIONWEEKpic.twitter.com/QswWsvxLbK — MTV (@MTV) January 20, 2023

從現場照片看來，Jimin難掩緊張神色，但是仍然散發巨星氣場！一現身就引起現場尖叫，驚人的高分貝超級不證實，現場影片曝光到社群上，讓網友直呼：小心耳朵！



身負品牌大使重任，Jimin可以說十分稱職！在走秀開始後，除了專心觀秀，還拿起手機錄下走秀影片，在此同時，夥伴J-hope在做什麼？他在錄Jimin。



JIMIN TAKING VIDEO OF THE MODELS IN HIS PHONE pic.twitter.com/W01rcipWWr — JIMIN VOCAL | threads & analyses (@PJM_vocal) January 20, 2023

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