BTS Jimin專心錄Dior秀，被J-Hope拍下！首場時尚秀引注目，現場尖叫分貝超震撼！

Jimin看起來滿緊張的!

BTS成員Jimin和BIGBANG太陽合作推出,現在還前往參加首場時裝秀行程!自從精品品牌Dior宣布Jimin為新任品牌大使後,這是Jimin首次出席,還和J-hope在秀場碰頭。



remain calm remain calm remain calm remain cal– JIMIN AND J-HOPE AT #PARISFASHIONWEEK pic.twitter.com/QswWsvxLbK

從現場照片看來,Jimin難掩緊張神色,但是仍然散發巨星氣場!一現身就引起現場尖叫,驚人的高分貝超級不證實,現場影片曝光到社群上,讓網友直呼:小心耳朵!



see you soon park jimin #JIMINxDIOR #JiminAtDiorFashionShow #DiorWinter23 pic.twitter.com/lZOq9aYKZb

身負品牌大使重任,Jimin可以說十分稱職!在走秀開始後,除了專心觀秀,還拿起手機錄下走秀影片,在此同時,夥伴J-hope在做什麼?他在錄Jimin。



JIMIN TAKING VIDEO OF THE MODELS IN HIS PHONE pic.twitter.com/W01rcipWWr