《黑暗荣耀》第2部之「特别预告」引爆话题！「蓑罗」金赫拉变金发，「颓废美」更令人好奇剧情发展
韩剧 2023年1月25日 星期三10:03 Hui
（封面图源：IG@hiiiii_o.o_ps）
在特别预告里…姐姐的眼神比第1部更加疯狂！
由宋慧乔等主演的Netflix原创电视剧《黑暗荣耀》，自去年底（2022年）公开后，讨论度居高不下。第2部确定於3月10日上线，官方於近期公开特别预告，是文同珢（宋慧乔 饰）给朴涎镇（林智妍 饰）的「最后一封信」，并穿插许多尚未公开的剧情画面。
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在电视剧里，有位抢眼的演员――金赫拉，她所饰演的角色为「李蓑罗」，是「恶女」朴涎镇的好友。身为富家千金的她，嗑药无数、过著淫乱的生活，每天的精神状态都处在似梦非梦、即将崩溃的边缘。而这精湛的好演技，惊艳许多观众。
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而在特别预告里以「金发」亮相的金赫拉，格外抢眼。近2分钟的影片里占了两个镜头，眼神似乎比第1部时更加疯狂。金赫拉其实在拍摄《黑暗荣耀》期间，就陆续分享她的金发照，皮肤白皙的她搭配亮色系的头发，相当适合呢！
（图源：IG@hiiiii_o.o_ps）
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不只如此，金赫拉之后还将金色长发果断剪短，多方尝试不同造型。不少网友留言并称她为「赫拉欧吧」，这个造型也会出现在《黑暗荣耀》第2部吗？让我们拭目以待！
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