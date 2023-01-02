《黑暗榮耀》裡的「女三」又美又壞演技還好！竟是《非常律師禹英禑》裡的她

原以為《財閥家的小兒子》殺青後會劇荒，沒想到宋慧喬主演的《黑暗榮耀》十分帶感，精彩程度不輸前者。

宋慧喬帶著復仇大劇《黑暗榮耀》來了，學生時期被同學霸凌的她，忍辱負重十多年，一朝成為霸凌者女兒的班主任，開啟了自己的報仇計劃，黑化了的喬妹甜美不再，只剩下滄桑與毒辣，看得觀眾們直呼過癮，希望她復仇的手段來得更猛烈一些。

一部好劇的誕生，除了劇本好之外，演員的演員也是重要組成部份，《黑暗榮耀》開播之後不僅宋慧喬受到了極大的關注，這位貌美的女演員也尤為吸睛。 欺負文同珢（宋慧喬 飾）的小團體裡有一名叫做「李蓑羅」的女生，她是霸凌主導者朴涎鎮（林智妍 飾）的好友，也是一名富家千金，她嗑藥無數，過著淫亂的生活，每天的精神狀態都處在似夢非夢、即將崩潰的邊緣。女演員金曦歐拉將該角色嗑藥後的恍惚狀態刻畫得淋漓盡致，好演技驚艷到了所有觀眾。



應該有不少觀眾覺得眼熟吧，金曦歐拉曾出演過2022年下半年爆款韓劇《非常律師禹英禑》，飾演了「脫北者」季向心，一口流利的方言，僅靠眼神就能打動觀眾，存在感十足。 沒想到在《黑暗榮耀》中演起生活 —133-金曦歐拉的演技也很有說服力。 1989年出生的金曦歐拉在2009年憑藉音樂劇出道，之後陸續出演了《怪物》、《機智醫生生活2》、《Bad And Crazy》、《氣象廳的人們》等。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞