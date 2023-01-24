《黑暗榮耀》第2部公開特別預告，近2分鐘影片埋下超多伏筆！「涎鎮吶，這是我給妳的最後一封信」

《黑暗榮耀》第2部公開特別預告，近2分鐘影片埋下超多伏筆！「涎鎮吶，這是我給妳的最後一封信」

韓劇   2023年1月24日   星期二10:58   Hui  

（封面圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

特別預告穿插第1部的畫面，第一次看只覺得很緊張，再看一次就發現有許多尚未公開的劇情！

由宋慧喬等主演的Netflix原創電視劇《黑暗榮耀》，自去年底（2022年）公開後，討論度居高不下。第2部確定於3月10日上線，不少網友直呼：「居然還要再等？能不能馬上給我看到！」滿是期待。

官方於昨日（23日）公開第2部特別預告，近2分鐘的影片讓人看了相當緊張。這是文同珢（宋慧喬 飾）給朴涎鎮（林智妍 飾）寫的最後一封信，並穿插了許多尚未公開的劇情畫面：

「我想念的涎鎮：涎鎮，我每天都會想到，我該在哪裡跟妳重聚？希望我能忘記，妳的名字和長相、納悶著妳是誰，希望我永遠不會想起妳。朴涎鎮，妳那雙只想讓人受苦的腳，以及與妳同行的每一雙腳；妳那雙嘲笑他人不幸的雙唇，以及和妳笑的每一雙唇；那對睥睨的雙眼，以及那些熱切盯著妳的那些眼睛；妳那嘲弄、打擊他人的手，以及握住這隻手的千萬隻手。妳那無時無刻都興高采烈的靈魂。我就打算做到這種程度，涎鎮。希望妳還想看到我跳舞，涎鎮，雖然只怕那會是場送葬之舞。不要再這樣笑了，我想殺害的涎鎮，這是我給妳的最後一封信。」

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

01.同珢母親出現在同珢教書的小學的停車場，笑得瘋狂。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

02.涎鎮拿著裝滿五萬元的紙袋，似乎要交給某人。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

03.惠程（車珠英 飾）拿著平板大笑。（第1部曾出現惠程拿著平板，上面則有著男人和相關情報）

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

04.涎鎮戴著綠色戒指、敲敲車窗，與某人見面。（推測是由廉惠蘭飾演的賢南）

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

05.回頭望著某人的度領（鄭星一 飾）。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

06.學生時期的涎鎮拿著打火機，似乎要燒掉某人的頭髮。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

07.教會裡的十字架，推測與蓑羅（金赫拉 飾）有關。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

08.按著密碼的同時，與某人通電話的蓑羅。


（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

09.保險箱裡滿滿的符咒、金條和文件，而打開保險箱的是涎鎮母親。


（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

10.在教會見面的同珢和涎鎮。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

11.不曉得看到什麼而嚇一大跳的涎鎮。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

12.賢南滿臉是傷，場景讓人聯想到在監獄裡。不過，是賢南入獄或者她去探監（家暴的丈夫？）還等後續劇情揭曉。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

13.與涎鎮見面的如炡（李到晛 飾），拿著針筒的他看起來若有所思。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

14.拿著文件（信件？）的同珢。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

15.不曉得看到什麼樣的影片，倍受衝擊的度領。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

16.在自家衣帽間裡，看著髮夾的涎鎮。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

17.崩潰大喊的同珢，推測應該是在宰寯（朴成勳 飾）的精品店裡。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

18.在車上痛哭的如炡。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

19.在雪中悲傷的同珢。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

20.墜樓的畫面，應該與昭熙（在同珢之前，因被霸凌而死的同學）有關。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

21.涎鎮帶著警察進入某處，推測是如炡的家。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

22.起火的某處，推測是同珢的家。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

23.蓑羅變成金髮，掙扎的樣子看起來是被逮捕了。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

24.大卡車撞向某處。（韓國編劇們最愛的大卡車XD）

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

25.對著涎鎮發火的度領。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

26.滿臉痛苦的賢南。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

27.面露猙獰的涎鎮母親。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

28.曾出現在同珢家牆上的照片，散落一地。同珢似乎在找什麼。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

29.在法庭上相當激動的如炡，推測與殺害自己父親的殺人魔（李茂生特別出演）有關。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

30.金髮蓑羅再次出現。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

31.穿著睡衣的涎鎮。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

32.頭髮凌亂、臉上帶傷的同珢。

（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）
（圖源：YouTube@Netflix Asia畫面截圖）

33.燒掉涎鎮照片的同珢。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 《黑暗榮耀》第2部公開特別預告，近2分鐘影片埋下超多伏筆！「涎鎮吶，這是我給妳的最後一封信」
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手