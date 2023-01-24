《黑暗榮耀》第2部公開特別預告，近2分鐘影片埋下超多伏筆！「涎鎮吶，這是我給妳的最後一封信」 Netflix驚悚電影《原本以為只是手機掉了》預告公開：任時完再次挑戰反派，千玗嬉日常生活受威脅！ 8組新生代女團的「出道曲」&「最新曲」中，哪一團風格你最愛？！從ITZY、aespa到IVE、NewJeans 《Sweet Home 2》上線在即李施昤卻頻繁引爭議！雪天背孩子爬雪山，被罵：別拿孩子當工具

特別預告穿插第1部的畫面，第一次看只覺得很緊張，再看一次就發現有許多尚未公開的劇情！

由宋慧喬等主演的Netflix原創電視劇《黑暗榮耀》，自去年底（2022年）公開後，討論度居高不下。第2部確定於3月10日上線，不少網友直呼：「居然還要再等？能不能馬上給我看到！」滿是期待。

官方於昨日（23日）公開第2部特別預告，近2分鐘的影片讓人看了相當緊張。這是文同珢（宋慧喬 飾）給朴涎鎮（林智妍 飾）寫的最後一封信，並穿插了許多尚未公開的劇情畫面：

「我想念的涎鎮：涎鎮，我每天都會想到，我該在哪裡跟妳重聚？希望我能忘記，妳的名字和長相、納悶著妳是誰，希望我永遠不會想起妳。朴涎鎮，妳那雙只想讓人受苦的腳，以及與妳同行的每一雙腳；妳那雙嘲笑他人不幸的雙唇，以及和妳笑的每一雙唇；那對睥睨的雙眼，以及那些熱切盯著妳的那些眼睛；妳那嘲弄、打擊他人的手，以及握住這隻手的千萬隻手。妳那無時無刻都興高采烈的靈魂。我就打算做到這種程度，涎鎮。希望妳還想看到我跳舞，涎鎮，雖然只怕那會是場送葬之舞。不要再這樣笑了，我想殺害的涎鎮，這是我給妳的最後一封信。」

01.同珢母親出現在同珢教書的小學的停車場，笑得瘋狂。





02.涎鎮拿著裝滿五萬元的紙袋，似乎要交給某人。

03.惠程（車珠英 飾）拿著平板大笑。（第1部曾出現惠程拿著平板，上面則有著男人和相關情報）





04.涎鎮戴著綠色戒指、敲敲車窗，與某人見面。（推測是由廉惠蘭飾演的賢南）

05.回頭望著某人的度領（鄭星一 飾）。





06.學生時期的涎鎮拿著打火機，似乎要燒掉某人的頭髮。

07.教會裡的十字架，推測與蓑羅（金赫拉 飾）有關。





08.按著密碼的同時，與某人通電話的蓑羅。







09.保險箱裡滿滿的符咒、金條和文件，而打開保險箱的是涎鎮母親。





10.在教會見面的同珢和涎鎮。

11.不曉得看到什麼而嚇一大跳的涎鎮。

12.賢南滿臉是傷，場景讓人聯想到在監獄裡。不過，是賢南入獄或者她去探監（家暴的丈夫？）還等後續劇情揭曉。





13.與涎鎮見面的如炡（李到晛 飾），拿著針筒的他看起來若有所思。

14.拿著文件（信件？）的同珢。

15.不曉得看到什麼樣的影片，倍受衝擊的度領。





16.在自家衣帽間裡，看著髮夾的涎鎮。

17.崩潰大喊的同珢，推測應該是在宰寯（朴成勳 飾）的精品店裡。

18.在車上痛哭的如炡。

19.在雪中悲傷的同珢。

20.墜樓的畫面，應該與昭熙（在同珢之前，因被霸凌而死的同學）有關。

21.涎鎮帶著警察進入某處，推測是如炡的家。

22.起火的某處，推測是同珢的家。

23.蓑羅變成金髮，掙扎的樣子看起來是被逮捕了。

24.大卡車撞向某處。（韓國編劇們最愛的大卡車XD）

25.對著涎鎮發火的度領。

26.滿臉痛苦的賢南。

27.面露猙獰的涎鎮母親。

28.曾出現在同珢家牆上的照片，散落一地。同珢似乎在找什麼。

29.在法庭上相當激動的如炡，推測與殺害自己父親的殺人魔（李茂生特別出演）有關。

30.金髮蓑羅再次出現。

31.穿著睡衣的涎鎮。

32.頭髮凌亂、臉上帶傷的同珢。





33.燒掉涎鎮照片的同珢。

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