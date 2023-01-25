最愛看可以爆哭的韓劇！私心收藏8部《衣袖、擁月、耀眼》，最後一部《我的大叔》壓抑到不行～ 業內專家評選2023最期待影視作品：馬東石《犯罪都市3》&宋慧喬《黑暗榮耀》第二部登榜首，孔劉&朴敘俊&朴寶劍排隊等回歸（下） 不允許你們錯過這家韓國超人氣麵包店！推出冬季草莓限定，每一口都是初戀的味道

文章中有提到你最愛的「爆哭韓劇」嗎？也歡迎大家踴躍推薦自己的最愛，因為M編有被虐體質～哈哈哈！嗚嗚嗚嗚…

哭！是為了釋放無處宣洩的情緒，有時可能因為感動，或者難過，甚至是委屈或感到共鳴等等，人生中也總會收藏一些特別好哭的電視劇，放在自己的口袋名單裡，回憶起來總是會眼眶濕濕，因為在追劇的過程中，淚水總是會奪眶而出，今天M編就來推薦8部「爆哭韓劇」，不曉得大家追過幾部呢？

▼MBC《衣袖紅鑲邊》，由李俊昊、李世榮主演，講述為了守護自己幸福生活的宮女（李世榮 飾）與一位將國家置於愛情之上的王．正祖．李祘（李俊昊 飾）之間淒美悲切的宮廷羅曼史。



爆哭指數：8顆星，第一個推薦的就下猛藥！！！



▼MBC《擁抱太陽的月亮》，由金秀賢、韓佳人主演，講述朝鮮王李暄（金秀賢 飾）和喪失記憶成為巫女的許煙雨（韓佳人 飾）之間淒美動人的愛情故事。因超高收視率&話題度，被韓國媒體譽為「國民電視劇」。



爆哭指數：9顆星，資深韓劇粉必看之作。



▼tvN《如蝶翩翩》，由朴仁煥、宋江主演，講述一個夢想成為芭蕾舞者而生活艱難的23歲少年，遇到一個夢想跳芭蕾舞但無法實現的70歲老爺爺後，兩人成為忘年之交追求夢想與成長的故事。



爆哭指數：7顆星，看完對人生有所感悟，找回追尋夢想的初心。



▼Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》，由李帝勳、陳俊翔主演，講述對這個世界毫無期待的前科者曹尚久（李帝勳 飾），與患有亞斯伯格症候群的青年韓可魯（陳俊翔 飾）一起開了「天堂移居」遺物整理公司，一起共事時逐漸領悟到人生、死亡的溫情故事。



爆哭指數：8顆星，每集往生者&在世親友的故事，都太好哭了…。



▼KBS《告白夫婦》（Go Back夫婦），由張娜拉、孫浩俊主演，講述一對互看不順眼的38歲同齡夫妻在如同戰爭般的生活中，突然重新回到20歲讓他們開始重新燃起愛的火花，過起當年沒有經歷過的青春生活。



爆哭指數：7顆星，其中母女親情的片段意外的特別好哭！



▼tvN《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，由金泰希、李奎炯主演，講述因事故過世5年的母親、痛失妻子後努力展開新人生的丈夫，及兩人的孩子為主角，描繪成為鬼魂的媽媽為了投胎成人，參加了49天「投胎計劃」的故事。



爆哭指數：7顆星，母親真偉大～，女兒超可愛。



▼JTBC《如此耀眼》，由金惠子、韓志旼、孫浩俊、南柱赫主演，此劇是一部穿越時間的奇幻感人倫理劇，描述一個還沒將自己有限生命都過上一遍、因救爸爸而丟失自己全部時光的少女，和一個因在不幸的家庭中長大、遭遇連連的打擊，對人生絕望的青年人的故事。



爆哭指數：9顆星，一路都很好哭，最後的大反轉也哭爆。



▼tvN《我的大叔》，由李善均、IU主演，此劇從擁有相同沉重生活負擔的40歲男人與20歲女人出發，延伸到他們的家人和朋友，講述他們互相觀察並治癒對方的故事。



爆哭指數：10顆星，人生再痛苦，都要過下去，然後…希望每個人都能找到那束救贖你的光，帶你走出人生的低谷，代入感超強的人生韓劇。



▼最後，推薦《我的大叔》裡的OST，Sondia唱的〈大人〉：



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