李泳知把《SMTM》冠軍獎金全數捐出：「如果我賺的錢能讓誰過上更好的生活，那該是多麼幸福的事」

在節目《Show Me The Money 11》奪冠的Rapper李泳知，雜誌專訪中提到了她將所有獎金捐出去的無私行徑，還分享了她的人生哲學觀。
2022年底在節目《Show Me The Money 11》奪冠的 Rapper 李泳知，近期登上了《柯夢波丹》（Cosmopolitan）的雜誌封面，採訪中提到了她將所有獎金捐出去的無私行徑，還分享了她的人生哲學觀。
▼她主持的網路節目《雖然沒準備什麼菜》相當熱門，最後一期訪問了 BTS 防彈少年團的 JIN，粉絲們也希望能有下一季度的新節目，非常有趣。
▼《Show me the money 11》決賽曲〈Dejavu〉(feat. 朴載範)：
「大眾認為我全數捐出是因為本來就賺了很多錢，其實是很大的誤解，我賺來得錢一定程度上都會盡力捐出去。」
「已經幫媽媽和奶奶買了房和車子，每個月還會給她們生活費，這程度上已經很滿足了，並沒有把現在的住處換成更好房子的想法，也不想買車、也不想做生意，只想安安穩穩的維持現在的生活水平，之外的錢想用來幫助有困難的人。」
「死後我想把自己所有的財產全都還給社會，高中時期開始就每個月給聯合國兒童基金會捐贈，那個時候想著下個月收入增加的話，要多捐五萬韓元，然後捐贈金額逐漸增加了。」
「如果我賺的錢能讓誰過上更好一點的生活的話，那該是多麼幸福的事情？我有個建立慈善組織的遠大夢想，雖然還很稚嫩遙遠，但正在逐步嘗試中，也在尋找好的慈善團體，進行捐贈和預習，希望能發揮我的影響力。」
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