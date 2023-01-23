迷人的磁性嗓音是「硬練」出來的！《黑暗榮耀》李到晛自曝：「以前聲音偏高又尖，做了很多發聲訓練」

有著亮眼的外型、磁性的嗓音，加上演技也很好的李到晛，陸續出演《德魯納酒店》、《重回18歲》、《五月的青春》等作品收到許多觀眾喜愛。
他在《黑暗榮耀》中飾演整形外科醫生「朱如炡」一角，和文同珢（宋慧喬 飾）認識之後作為他的圍棋家教，聽到文同珢過去的創傷之後，還決定當他的劊子手。在第一季尾聲，也揭開朱如炡的故事，當年他的爸爸被病患殺害，犯人甚至還一直寄信給他，讓他一直活在地獄中，而第二季他會報復對方嗎？又會怎樣幫文同珢復仇呢？
相信有不少人都很喜歡李到晛的聲音吧？而他磁性的嗓音其實是練出來的，之前出演《認識的哥哥》時，李到晛表示自己做了很多的訓練，像是發聲訓練、發音訓練等，他說道：「我以前的聲音沒有那麼低，以前聲音是偏高又尖。」接著還分享方法：「用大家常說的『狗呼吸』方式進行訓練，這樣胸腔會產生共鳴，聲音也會出現共鳴，自然而然聲音就會變低。」
另外，李到晛下一部作品也確定，將和羅美蘭、安恩眞搭擋新劇《壞媽媽》，該劇講述為了孩子不得不成為壞媽媽的英順，和某天因意外事故失憶、而回到幼兒心智水準的檢察官兒子康浩，尋找丟失幸福的感動治癒喜劇，預計在今年上半播出。
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