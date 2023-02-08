《幻影》朴素丹製作發表會上感傷落淚：生病後的體悟，填滿與放空自己的重要性

演員朴素丹（朴素談）終於以健康的模樣回歸觀眾面前，在新作電影《幻影》中有著相當吃重的演出，在拍攝過程中導演更曾自責「當時不知道她身體狀況甚至對她要求很高」，不過電影中所出現的帥氣朴素丹令觀眾們眼睛為之一亮。

2021年朴素丹曾因健檢發現罹患甲狀腺乳突癌症，並接受醫師建議進行了手術。在電影《幻影》的製作發表會上朴素丹以健康的狀態再度出現在觀眾面前，但想起自己拍攝本片的過程，正處於心理與生理都相當艱難的狀態，不禁在現場落淚。朴素丹也相當感謝當時所有團隊成員對她的協助，表示大家一起看電影成品時讓她想起了那段時光，也因此感觸很多而流淚。



朴素丹多年前曾與《幻影》導演李海暎合作，而本次導演則建議她嘗試更瘋狂的演出方式，因此劇中「佑璃子」這角色有著與狂放外表不同的細膩心思，是電影中令人最無法預測的關鍵人物。總是打扮相當華麗的佑璃子在劇情的後段才說出了朝鮮本名，並對劇中的HANEE LEE李荷妮訴說自己悲慘的過往，令觀眾們為之動容。



一直以來在大小螢幕都相當活躍的朴素丹，也因為健康亮起紅燈而有了自動剎車的空檔。她表示雖然身體健康會更好，但這一次生病也是一個好的經歷，32歲了才頭一次明白什麼是真正的休息，在病中也放空思考了很多，思考自己是什麼樣的人，未來想過著什麼樣的人生。休息期間的朴素丹感受到了填滿與放空的重要性，努力工作之外也要懂得放空自己的方法。



《幻影》拍攝完畢後因為疫情等因素延後至最近上映，朴素丹也很感謝正好在自己身體已恢復，能夠參與正式宣傳活動的時刻上映，親自與觀眾們見面也讓朴素丹感受到許多正能量，她也表示新的一年將作為演員展開更多元的活動，將展現自己不同的面貌給觀眾們。



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