起床後卻發現已經中午了？東海分享「早起」的好處：「新的一年想培養各種習慣」

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各位啊～今天初二囉，看完東海的VLOG，不妨一起來規劃新年新計畫吧！

正值春節假期的你們，都是如何度過一天的呢？Super Junior東海於近期更新YouYube影片，記錄了他「早起」的一天。東海約早上七點半起床，接著就去他熟悉的健身房運動，然後吃午餐、簡單安排一天的計畫。他表示：「其實一天裡不需要想著做很多特別的事情，無論是一件或兩件，將計畫好的事情逐一完成，好好遵循習慣、遵循每日流程，感覺會很好。」比起每天做新的事情，如習慣般一直持續下去就好了。

之後，東海還分享了自己的包包都放了些什麼，並拿出一本書──《凌晨5點的奇蹟》。起床後卻發現已經中午了嗎？一整天下來就只看到中午和晚上，那就太可惜了。現在的東海會在七點到七點半之間起床，感受早晨的安靜、清爽。新的一年，東海將努力培養各種習慣，也希望各位可以讀讀看這本書。

除此之外，東海還隨身攜帶筆記本和螢光筆。想做的事情、突然想起來的事情、約定、日記、歌詞、歌名、想吃的東西、想買的東西等，他全部會記錄下來，並且用螢光筆標註重要的項目，養成可以簡單、快速看到的習慣。

另外，東海在SUJU的影片裡分享這麼一段話：「（所謂）思維差異，如果認為不幸，那麼就可能感到不幸。若能正面對待負面事情，那麼好事有可能隨之而來。況且語言是積極、有力量的，比起消極的想法，希望大家能用樂觀戰勝。新的一年，希望大家能與SUJU、能與我一起愉快而幸福地度過。」

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