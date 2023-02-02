[好片推薦] 《幻影》任務未達目的絕不中止！眼神超犀利又令人意外的「幻影」究竟是誰〜

[無雷] 電影《幻影》雖翻拍自中國電影《風聲》及原著小說，但完全走出了不同的風格，加上黃金陣容影帝薛耿求（薛景求）、朴海秀、李荷妮LEE HANEE、朴素丹（朴素談）、徐賢宇（徐現宇）等演技派演員們同台飆戲，讓本片劇情精彩程度大大加分。

《幻影》其實描述的是1933年為背景的京城，朝鮮民間有著祕密的抗日組織「黑團」，為了阻止日本軍官的就職，於是派出了特務「幻影」阻礙活動甚至射殺日軍首領。「幻影」只要接收到任務，未達目的絕不中止，可說是賭上了性命隨時會為國捐軀。



本片也由李荷妮LEE HANEE所飾演的朴瑳耿視角展開劇情，而她所任職的機關尚有負責密碼解譯的愛貓人千組長（徐賢宇飾）、負責遞送文件的助手小弟李白虎（金東希飾）、朝鮮日本混血的通信監察官村山淳次（薛耿求飾）全部都被日軍警衛隊長高原海人（朴海秀飾）懷疑混入了朝鮮的「幻影」，另外也抓來了總督府的秘書佑璃子（朴素丹飾），全部的人一同被軟禁在懸崖邊的酒店中，只有一天的時間必須找出「幻影」，不管是要自首還是指認別人，否則大家都沒命。



李荷妮LEE HANEE從一開始的行動就像是位女特務，但觀眾們卻始終無法確認她是否就是「幻影」，甚至薛耿求所飾演的淳次，更是直接自爆自己就是「幻影」！另外看似不相干的千組長、年輕遞送員以及打扮妖豔的秘書，只想著離開此地，到底誰說的話才是真的？劇情展開到中間段落，所有成員開始相互猜忌時發生了反轉，而整個酒店被「幻影」鬧得天翻地覆，情況一發不可收拾。



片中所有女性所展現出的實力與韌性更是令男性退避三舍，從展開特別行動的李絮，擁有俐落身手的李荷妮LEE HANEE，總是大聲嚷嚷對人頤指氣使的總督府秘書朴素丹，以及隱身在戲院售票口的李周英，每一位女性的主要角色都為這部電影帶來更強烈的印象，而李荷妮更是使出渾身解數拍攝非常多近身打鬥場面，相當值得一看，喜歡追兇以及動作戲快感的人不容錯過。《幻影》將於2月3日正式在台上映，一起來揪出誰才是特務吧！



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