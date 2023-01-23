赠票：2023年开春悬疑动作最强档——电影《幻影》台湾场首三日交换券

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KSD现在送出电影《幻影》台湾场首三日交换券给大家，如想看到超华丽卡司阵容影帝薛景求、李荷妮、朴素谈、朴海秀、徐现宇联手打造韩国年度巨作...就快来参加啦！

详情请参考以下：

送出： 《幻影》台湾票券首三日券（2/3-2/5）２０张 (送出给10位，每位可得2张)

活动日期：即日起至1月29日

公布日期：1月30日中午

（於此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／将以电子邮件方式寄给得奖者，再请到得奖者现场换取门票观赏

故事大纲：

新任朝鲜总督抵达京城的第一天，就遭到地下反叛组织的暗杀攻击，护卫队长怀疑是代号"幻影"的间谍渗透总督府所致，因而设下陷阱，揪出5位嫌疑最高的人，将他们困在偏僻的饭店里。五个嫌疑人必须证明自己的清白，或举报他人才能逃出生天。他们互相猜疑和警戒，甚至不择手段展开殊死搏斗。到底谁才是内鬼，谁能活著逃出去？



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：甲上娱乐

图片：甲上娱乐提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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