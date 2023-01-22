玄彬、黃晸玟動作新片《火線交涉》韓國票房擊退《阿凡達》《灌籃高手》！2月3日台灣上映

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電影《火線交涉》由青龍影帝《毒梟聖徒》黃晸玟、《機密同盟2》玄彬、《非常律師禹英禑》姜基榮精彩共演，在韓上映後擊退好萊塢電影《阿凡達：水之道》、日本強片《灌籃高手》，故事敘述為了拯救遭塔利班組織綁架的韓國人質們，前往阿富汗當地的外交官鄭在浩（黃晸玟飾）和國家情報院要員朴大植（玄彬飾），賭上性命進行危險的交涉行動！改編自真實事件的《火線交涉》，以紮實的故事情節和演員們寫實自然的演技，深刻描繪交涉行動的刺激過程，反轉不斷的情節加上浩大的動作場面，都令觀眾讚嘆不已，《火線交涉》2月3日即將在臺上映！

玄彬在《火線交涉》中飾演國家情報院要員「朴大植」一角，專門處理中亞、中東的事務，曾因過去無法成功拯救人質而有創傷，對於參演本作的原因，玄彬透露是因為想多向前輩黃晸玟學習，在拍攝《火線交涉》時也感受到黃晸玟滿滿的能量，深受刺激，他說：「這是我第一次和前輩合作，拍攝過程中學到他充滿正面能量的精神，對於製作電影這部分也有了其他見解，讓我對於拍電影的想法產生很大變化，前輩給我很大的刺激！」玄彬表示本作可說是他對拍攝工作之見解的分水嶺。



《火線交涉》是黃晸玟繼《威基基兄弟》後，睽違21年再度與林順禮導演合作的電影作品，黃晸玟對此表示：「感覺非常特別，因為林順禮導演是正式為我開啟電影之門的大恩人！一直在等待和導演再度合作的機會，在知道本作是由林順禮導演執導時，我說我不管怎麼樣都要參演，而且當時還不曉得要前往約旦拍攝！」黃晸玟還提到很多人聽到《火線交涉》的故事時，都以為他演的是國情院要員，玄彬則因為紳士的形象而被認為應該扮演外交官才對，黃晸玟開玩笑表示：「這次我演的是外交官，起初我還跟玄彬說，我們倆是不是互換角色了！」但黃晸玟心想，導演讓他們倆詮釋不同於原有形象的角色一定有其理由，因此事前很努力地塑造外交官的角色。



姜基榮（網譯：姜其永）在話題韓劇《非常律師禹英禑》飾演女主角的上司，展現暖心詼諧的演技而備受矚目，這次他在《火線交涉》中飾演如雜草般在阿富汗生活的韓國人「李奉漢」一角，意外成為交涉行動中的重要口譯人員，是不可或缺的存在。這個角色是當地唯一精通阿富汗兩種官方語言普什圖語、達利語的韓國人，姜基榮表示：「如果我說錯了普什圖語臺詞，可能也不會被發現，但我還是很努力地準備了，像記饒舌歌詞一樣地把臺詞背起來！」年度動作鉅獻《火線交涉》將於2月3日在臺上映！



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