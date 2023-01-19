NCT Dream渽民粉絲服務無極限！演唱會20秒內會無數粉絲合照互動，超狂畫面曝光

fans service無極限！

憑著《Candy》橫掃排行榜一位的韓國男團NCT Dream，翻唱前輩H.O.T.的經典歌曲而讓這首歌再度躍入大眾視野！這首90年代熱門曲經過夢隊重新詮釋，滿滿的可愛男孩感帶來冬日夢幻氛圍，讓大家陷入懷舊熱潮！



NCT Dream人氣成員渽民因為帥氣外貌與精緻臉蛋，時常成為眾人目光聚集所在，是許多粉絲入坑的原因，而他也十分珍惜粉絲心意！時常給出超可愛的粉絲福利。先前和粉絲視訊時，聽到粉絲說身體不舒服，馬上給出超多「食療」建議，碎碎念說「不要喝太燙」、「綠茶要加點蜂蜜」，結果時間到了粉絲都沒講到話XD



221231 사운드웨이브 재민 영통 팬싸



저처럼 감기몸살 걸린 시즈니들은 이 영상을 꼭 시청하시길 바랍니다!!

재민이한테 비대면 진료 받은 듯 pic.twitter.com/85qibVXYcv — 빠글뽀글 (@im_ilbanin) December 31, 2022

而最近渽民和粉絲的互動又再次引起關注！在演唱會上為了滿足粉絲，竟然在20秒內比出超多動作，讓粉絲超滿意！畫面曝光後讓大家笑翻，渽民看起來超忘我啊！



jaemin doing all these poses in just 20 seconds is so crazy like he really makes sure to interact with every fan pic.twitter.com/BiczEqUapj — ⋆ (@njmhae) January 13, 2023

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