NCT Dream渽民粉丝服务无极限！演唱会20秒内会无数粉丝合照互动，超狂画面曝光

fans service无极限！

凭著《Candy》横扫排行榜一位的韩国男团NCT Dream，翻唱前辈H.O.T.的经典歌曲而让这首歌再度跃入大众视野！这首90年代热门曲经过梦队重新诠释，满满的可爱男孩感带来冬日梦幻氛围，让大家陷入怀旧热潮！



NCT Dream人气成员渽民因为帅气外貌与精致脸蛋，时常成为众人目光聚集所在，是许多粉丝入坑的原因，而他也十分珍惜粉丝心意！时常给出超可爱的粉丝福利。先前和粉丝视讯时，听到粉丝说身体不舒服，马上给出超多「食疗」建议，碎碎念说「不要喝太烫」、「绿茶要加点蜂蜜」，结果时间到了粉丝都没讲到话XD



221231 사운드웨이브 재민 영통 팬싸



저처럼 감기몸살 걸린 시즈니들은 이 영상을 꼭 시청하시길 바랍니다!!

재민이한테 비대면 진료 받은 듯 pic.twitter.com/85qibVXYcv — 빠글뽀글 (@im_ilbanin) December 31, 2022

而最近渽民和粉丝的互动又再次引起关注！在演唱会上为了满足粉丝，竟然在20秒内比出超多动作，让粉丝超满意！画面曝光后让大家笑翻，渽民看起来超忘我啊！



jaemin doing all these poses in just 20 seconds is so crazy like he really makes sure to interact with every fan pic.twitter.com/BiczEqUapj — ⋆ (@njmhae) January 13, 2023

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