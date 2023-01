NCT Dream渽民粉丝服务无极限！演唱会20秒内会无数粉丝合照互动，超狂画面曝光

fans service无极限!

凭著《Candy》横扫排行榜一位的韩国男团NCT Dream,翻唱前辈H.O.T.的经典歌曲而让这首歌再度跃入大众视野!这首90年代热门曲经过梦队重新诠释,满满的可爱男孩感带来冬日梦幻氛围,让大家陷入怀旧热潮!



NCT Dream人气成员渽民因为帅气外貌与精致脸蛋,时常成为众人目光聚集所在,是许多粉丝入坑的原因,而他也十分珍惜粉丝心意!时常给出超可爱的粉丝福利。先前和粉丝视讯时,听到粉丝说身体不舒服,马上给出超多「食疗」建议,碎碎念说「不要喝太烫」、「绿茶要加点蜂蜜」,结果时间到了粉丝都没讲到话XD



而最近渽民和粉丝的互动又再次引起关注!在演唱会上为了满足粉丝,竟然在20秒内比出超多动作,让粉丝超满意!画面曝光后让大家笑翻,渽民看起来超忘我啊!



jaemin doing all these poses in just 20 seconds is so crazy like he really makes sure to interact with every fan pic.twitter.com/BiczEqUapj