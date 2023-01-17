[分集劇情]《禁婚令》從高甜直接轉虐！「哪裡開始是謊言」金永大發現朴柱炫真實身份暴怒！（EP.9 - 10）

[有雷]本週即將完結的《禁婚令》劇情急轉直下，正當金永大還在煩惱如何讓朴柱炫成為真正的王后時，竟然得知她與金宇錫的過往，原來從入宮以來她所說的附身能力全是謊言！傷心之餘憤而將她逐出宮外！金宇錫則為了不公平的揀擇而再度進宮，能重拾過往手足之情嗎？

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《禁婚令》殿下（金永大飾）與素娘（朴柱炫飾）終於完成雙向告白，雖然對於信元（金宇錫飾）的離開兩人都感到失落，但戀愛還是要談。面對眾臣逼婚，殿下想盡辦法要讓素娘通過揀擇而成為王后。兩人在多次共度夜晚之後感情急速升溫，素娘並不想要名分，能夠陪在殿下身旁她已滿足。但素娘卻因愛達堂算命師病倒而出宮探望，也在當地與信元再度相遇。



信元出宮後發現了素娘就是他當時定親的妻子芮賢善，但這個名字卻被素娘後母以自己的小女兒來代替，信元找上門理論，對方卻威脅若揭開事實素娘也無法苟活。信元與素娘說開了兩人的過往，此時卻被前來找素娘的殿下聽見，發現自己被素娘所騙之後傷心欲絕，憤而命令素娘不得再度回到宮內。素娘也遭到後母追捕，與信元兩人一起落入海中，殿下以為兩人已死亡，不過其實他們被幸運救起。



救起他們兩人的好心人家成大監，女兒也正參加宮中的揀擇，但因之前差點被打包袱擄走而臉上留下了傷疤，也認為自己沒機會被選上，呼聲最高的則是後母的女兒芮賢善。為了這個被搶走的名字，素娘要求扮成俾女與成家女兒共同入宮，探聽揀擇不公平的消息，信元幾經思考下，也因此答應了殿下的要求重新回宮調查。



原來揀擇的過程中極其不公平，上上下下都被收買了，成家女子的作品雖然是第一名但也被掉包，自然優勢都向著芮賢善。原來後母開立了一個學院，讓所有想參與揀擇的女子都來受訓練，沒來參加課程的，她便找人去打包袱擄走，讓該名女子沒機會參加揀擇，只為保障自己的女兒能夠成為中殿。信元向殿下說明了一切，兩人也開始搜查宮中收賄的證據。



殿下重新召素娘回宮，一重逢的兩人不顧一切先來一陣高甜擁吻，但預告中兩人似乎還需要經過一段很辛苦的路程，期待美好結局。



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