為什麼現實中沒有這樣的數學老師？《浪漫速成班》鄭敬淏演技炸裂，大受好評

鄭敬淏新劇開播，演技大受好評。

鄭敬淏和全道嬿攜手主演的tvN新劇《浪漫速成班》重磅開播，兩位實力派演員的搭檔讓觀眾們火速入戲。 劇情圍繞教育界明星講師崔直說（鄭敬淏 飾）和國家代表小菜店社長南行善（全道嬿 飾）之間的羅曼史展開。 鄭敬淏飾演的就是人氣第一、實力第一、名氣也是第一名的數學講師崔直說，因為具有約1萬億（韓元）的經濟價值，所有還被大家稱為「1萬億的男人」



崔直說一亮相就引起廣大想要放棄數學的學生們瞳孔地震，長得帥也就算了，卻能把複雜難懂的數學題分析得簡單易懂，讓學生們一聽就懂、一看就會，擁有這樣的數學講師，誰還會討厭數學呢？ 上課時抑揚頓挫的嗓音，帶領學生進入數學世界，眾人隨著他那纖長的手指沉浸在數字的天堂。

看完《浪漫速成班》的首播，觀眾們就坐不住了，紛紛上網大讚鄭敬淏，表示：「如果我上學的時候有這樣一位數學老師，高考數學肯定滿分」、「連板書也這麼完美」、「聽他講課，我的注意力根本無法集中啊， 太帥了」、「 現實生活里怎麼沒有這樣的老師呢」等。



為什麼鄭敬淏演起講師來能這麼像？ 之前的電視劇發佈會上他就揭秘，透露自己在進組之前看了很多明星講師的課程，模仿老師們上課時候的語氣和動作，甚至還私下努力練習了寫板書的方法，這才有了電視劇裡這位完美的「崔直說」。

鄭敬淏的努力沒有白費，根據尼爾森收視率調查顯示，《浪漫速成班》第一集收視率為5.8%，位居同檔劇榜首，是個很不錯的開始。

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