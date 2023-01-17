《黑暗榮耀》宋慧喬、李到晛「聲音細節」你注意到了嗎？用「發泡錠」揭開第二季復仇伏筆

Netflix韓劇《黑暗榮耀》由宋慧喬、李到晛、林智妍、鄭成日、朴成勳等演員主演，題材以「校園霸凌」與「黑暗復仇」為主軸，一播出就獲得高度討論，第一季8集真的不夠看。《黑暗榮耀》講述高中生時期慘遭同學霸凌的文東垠（宋慧喬 飾），退學後開始了20年的復仇計畫，向當年霸凌自己的團體展開復仇，並在復仇路上遇到了亦師亦友的圍棋前輩朱如炡（李到晛 飾），本劇滿滿細節與彩蛋，連「聲音」都有其中寓意⋯⋯你發現了嗎？





《黑暗榮耀》細節1. 讓文東垠心驚膽顫的燒肉聲音



文東垠高中時期遭遇同學嚴重霸凌，被朴涎鎮（林智妍 飾）一群人拿電棒捲直接燙皮膚來測試溫度，甚至還有熨斗燙小腿的殘忍之舉，甚至不讓她到保健室擦藥，讓文東垠成年後依舊全身上下都有燙傷疤痕，一到夏天還會奇癢無比，非常難受。學生時代的悲痛回憶，讓文東垠只要聽到滾燙的聲音都會渾身發抖，處處可見的韓國美食——烤肉店更是她的夢魘，只要聽到肉放上鐵盤的聲音，就會讓文東垠心驚膽顫，她的身體依舊記得那份痛苦與回憶。

《黑暗榮耀》細節2. 朱如炡發泡錠背後的痛苦黑暗寓意



朱如炡的爸爸死於一場意外，當年的殺人兇手不僅還在監獄中度過平靜的日子，還常常寄信給朱如炡，描寫當年事故的殘忍現場，還詛咒他下地獄，讓朱如炡受到心理創傷，即使定期看心理醫生，依舊撫平不了傷痛。對朱如炡來說，每天最平靜的時刻，就是當他把發泡錠丟進水裡時的滋滋聲，他形容那個聲音：「像風吹動銀杏樹葉聲、像掉落在圍棋盤上的雨水聲⋯⋯」，還有他腦海中的復仇畫面。



劇中「發泡錠」的片段讓人印象深刻，細細聽著發泡錠丟入水中的聲音，冒泡的聲音在耳邊綻放真的很療癒。相比整部劇比較灰暗的色調，以及黑暗劇名，發泡錠光明的正黃色為劇情帶來亮點，讓人眼前一亮！看了《黑暗榮耀》之後是不是也很想獲得朱如炡醫生同款呢？拜維佳維他命發泡錠讓你能夠輕鬆補充維他命B群，讓思緒更靈敏 身體更有活力，以最佳狀態面對各種日常挑戰。拜維佳由獲得GMP認證且超過150年歷史的德國拜耳公司生產製造，更加安心有保障！



《黑暗榮耀》細節3. 朱如炡的心魔是否能夠被治癒？



從發泡錠延伸到第二季，正向的亮黃色彷彿暗示著「復仇之戰」將走向明朗化，不論是朱如炡從過去的陰影當中獲得救贖，又或是文東垠成功復仇，各自擁抱傷痛、一起跳「劍舞」揮動著手中的劍，《黑暗榮耀》第二季預計3月播出（已經等不及了），和拜維佳發泡錠，一起透過自己的方式治癒傷痛，走向充滿未知也有無限可能的未來吧！



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