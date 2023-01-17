[分集剧情]《禁婚令》从高甜直接转虐！「哪里开始是谎言」金永大发现朴柱炫真实身份暴怒！（EP.9 - 10）

[有雷]本周即将完结的《禁婚令》剧情急转直下，正当金永大还在烦恼如何让朴柱炫成为真正的王后时，竟然得知她与金宇锡的过往，原来从入宫以来她所说的附身能力全是谎言！伤心之余愤而将她逐出宫外！金宇锡则为了不公平的拣择而再度进宫，能重拾过往手足之情吗？

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《禁婚令》殿下（金永大饰）与素娘（朴柱炫饰）终於完成双向告白，虽然对於信元（金宇锡饰）的离开两人都感到失落，但恋爱还是要谈。面对众臣逼婚，殿下想尽办法要让素娘通过拣择而成为王后。两人在多次共度夜晚之后感情急速升温，素娘并不想要名分，能够陪在殿下身旁她已满足。但素娘却因爱达堂算命师病倒而出宫探望，也在当地与信元再度相遇。



信元出宫后发现了素娘就是他当时定亲的妻子芮贤善，但这个名字却被素娘后母以自己的小女儿来代替，信元找上门理论，对方却威胁若揭开事实素娘也无法苟活。信元与素娘说开了两人的过往，此时却被前来找素娘的殿下听见，发现自己被素娘所骗之后伤心欲绝，愤而命令素娘不得再度回到宫内。素娘也遭到后母追捕，与信元两人一起落入海中，殿下以为两人已死亡，不过其实他们被幸运救起。



救起他们两人的好心人家成大监，女儿也正参加宫中的拣择，但因之前差点被打包袱掳走而脸上留下了伤疤，也认为自己没机会被选上，呼声最高的则是后母的女儿芮贤善。为了这个被抢走的名字，素娘要求扮成俾女与成家女儿共同入宫，探听拣择不公平的消息，信元几经思考下，也因此答应了殿下的要求重新回宫调查。



原来拣择的过程中极其不公平，上上下下都被收买了，成家女子的作品虽然是第一名但也被掉包，自然优势都向著芮贤善。原来后母开立了一个学院，让所有想参与拣择的女子都来受训练，没来参加课程的，她便找人去打包袱掳走，让该名女子没机会参加拣择，只为保障自己的女儿能够成为中殿。信元向殿下说明了一切，两人也开始搜查宫中收贿的证据。



殿下重新召素娘回宫，一重逢的两人不顾一切先来一阵高甜拥吻，但预告中两人似乎还需要经过一段很辛苦的路程，期待美好结局。



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