又是瘋著結局！《酒都女2》友情再度感動人，敲碗第3季！「希望像《Friends》繼續演下去」

《酒鬼都市女人們2》13日於韓國已播出大結局，像是承襲第一季，第二季也是「瘋著結局」，安昭熙（李先彬 飾）、韓智妍（韓善伙 飾）與姜芝久（鄭恩地 飾）三人的友情同樣讓觀眾看得又哭又笑的。

韓智妍雖然離開，但像是「助攻」姜芝久，姜芝久和親切的摺紙先生韓宇宙（尹施允 飾）確認了感情；韓智妍雖然離開，但倒是幫助了院長和院長的弟弟解開心結。

另一邊安昭熙根本無暇顧及別人，被姜北久（崔始源 飾）搞得心煩意亂，最後因組裡口不擇言的老么豁然開朗，老么的惹怒安昭熙也像在「助攻」。可惜的是，姜北久失智的父親突然跑出來，姜北久因長期的陰影又陷入頹廢。



韓智妍不在的期間，安昭熙與姜芝久不時會想起她，但沒有一個人要主動修補友誼，倒是韓智妍若無其事的提起自己的爸爸，另外兩個人就非常感興趣跟著她跑了，彷彿先前的大吵大鬧從未發生。



三個人一如往常喝著酒，想起了多年前在寮國的「三小時」那是她們難得分開的三小時，卻也是她們記得最深的三小時。不用多久，三個人又嘗試了那樣的分別，姜芝久陪同韓宇宙去世界各地，韓智妍去了印度修行，安昭熙一個人留下來。韓智妍說，安昭熙把她們趕走是因為她要照顧姜北久爸爸，不想拖累她們。



尾聲，五福酒館老闆（金正民 飾）和智妍的主治醫師（尹多亰 飾）結婚啦！老闆追於追到了醫生！彷彿重回第一季，甚至更瘋狂了，安昭熙、姜芝久都邀來另一半，而韓智妍一次邀了三個男伴！所有人瘋狂共舞，把婚宴場當作夜店，結果安昭熙摔倒──不過她沒有後悔太多，反倒覺得瘋到此時結束人生很不錯，因為朋友都在身邊。



《酒鬼都市女人們2》就此以12集完結！直到最後還是在網路上擁有高討論度，點播率依舊是TVING龍頭。結局過後，相當多網友在YouTube剪輯影片下方敲碗第三季啊！大多都說「還有很多要講的故事」，對於酒鬼們分開的一年太好奇的，也希望能解釋五福社長最後怎麼追到醫師的，甚至希望像歐美影集《Friends》（六人行；老友記）能夠繼續演下去。



為什麼大家那麼推崇呢？當然要歸功劇裡三人的友誼，還有三位演員自然的演出了。雖然最後兩集看似很歡樂，但有一些網友還是忍不住哭出來，哭點就在她們為彼此送行的情節，「朋友一個個離開，邊哭邊跳搞笑的舞蹈，可能是想讓自己停止流淚，但想讓朋友笑著離開好像才是首要」。



不曉得還有沒有機會看到第3季呢！

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