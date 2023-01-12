《酒都女2》孫浩俊客串「男版韓智妍」不怕生還加戲！韓善伙&鄭恩地演戲吵歸吵私下感情仍很好

太喜歡孫浩俊的搞笑演技啦～又想起《耀眼》了XDD

《酒鬼都市女人們2》第10集讓觀眾最印象深刻的，不是孫浩俊以「男版韓智妍」登場，就是韓智妍（韓善伙 飾）與姜芝久（或譯姜智久，鄭恩地 飾）吵架了吧？整段情節在螢幕上氣氛很尷尬，但幕後花絮曝光了拍攝現場依舊歡樂。

先回顧女版韓智妍「成洙」的登場，他與韓智妍、姜芝久、摺紙先生（尹施允 飾）四人在烤肉店聚餐，在韓智妍與姜芝久言語中出現角力對抗的時候，他還能維持一貫高亢興致與音調，讓嚴肅的場面多了笑料。網友看了都稱讚孫浩俊演技太搞笑了啊！「一個人獨自可愛ㅋㅋㅋㅋㅋ」「最後問賺多少太搞笑了ㅋㅋㅋㅋㅋ」「氣氛很恐怖，孫浩俊卻很可愛……」……



拍攝現場倒是相反氣氛了，眾所皆知孫浩俊很怕生，但因為對戲的鄭恩地和尹施允都是熟人，加上韓善伙活絡氣氛，他相當放得開。「男版韓智妍」的表演頻頻讓人笑場，因為燒啤炸彈失敗，又因為破音吶喊讓鄭恩地笑出來。



孫浩俊甚至即興演出，當鄭恩地和韓善伙直接對嗆的時候，他垮下臉來冷不防說一句：「好可怕……」和尹施允出烤肉店討論誰該結帳，他一句「你賺多少」也是加戲，馬上被導演認可！沒想到網友認為最爆笑的台詞，都出自孫浩俊自己啊！



接下來就是韓智妍與姜芝久吵架的戲碼了，韓善伙與鄭恩地吵一吵都忍不住抱向對方、替對方整理頭髮，還搞笑唱起歌來，顯見私下感情真的很好，網友說：「吵架場面在戲裡真的很恐怖，但幕後花絮太可愛了ㅋㅋㅋ」「真的都好會演啊，吵著吵著又一起變可愛了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」一些網友甚至開始敲碗第3季了呢！



▼快來看花絮吧！



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