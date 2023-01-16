婚禮賓客穿白衫出席，韓國新人傻眼po文「傳奇級賓客」網友：跟她跟新娘有仇嗎

看起來又怪又恐怖

在《黑暗榮耀》裡，加害者朴涎鎮一直過著開心的生活，甚至幸福的嫁給如意郎君，而受害人文同垠也有前去婚禮現場，默默說著「祝福你，涎鎮啊」一身黑加上墨鏡，看起來已經準備好復仇！在韓國參加婚禮時，大忌就是賓客不能穿白色，以避免搶走新娘風采，因此賓客多會選擇黑色等低調色系穿搭，把焦點留給新人，所以文同垠這身搭配很有禮貌啊！



最近韓國論壇一則貼文引爆關注，吸引無數人討論。一篇名為「傳奇級別的婚禮賓客」，一位新郎發文表示自己近日完成人生大事，然而在婚宴上卻發現有一名賓客從頭到腳都穿白色，起初還以為自己看錯，結果現場大家都表示：為什麼穿白色呢．．．？



현재 진흙탕 싸움으로 번진 하객패션 레전드 pic.twitter.com/Q71qc0Lsuz — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 12, 2023

新郎表示自己去詢問該名賓客「為什麼穿白色呢？也不是第一次參加婚禮」，結果賓客回答：「這是米色、不是全白色，你下次結婚我毀穿黑色」讓新人傻爆眼！貼文po出後引來超多回覆，許多人都表示不認同賓客行為，說「跟新娘有仇？」、「就算如此也不該站這麼前面合照吧」文章下方引來超多回覆！先前有許多名人示範過良好賓客穿搭，像金智媛參加雙宋婚禮，這身裝扮就非常有型有禮！



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