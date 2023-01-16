又是疯著结局！《酒都女2》友情再度感动人，敲碗第3季！「希望像《Friends》继续演下去」

《酒鬼都市女人们2》13日於韩国已播出大结局，像是承袭第一季，第二季也是「疯著结局」，安昭熙（李先彬 饰）、韩智妍（韩善伙 饰）与姜芝久（郑恩地 饰）三人的友情同样让观众看得又哭又笑的。

韩智妍虽然离开，但像是「助攻」姜芝久，姜芝久和亲切的摺纸先生韩宇宙（尹施允 饰）确认了感情；韩智妍虽然离开，但倒是帮助了院长和院长的弟弟解开心结。

另一边安昭熙根本无暇顾及别人，被姜北久（崔始源 饰）搞得心烦意乱，最后因组里口不择言的老么豁然开朗，老么的惹怒安昭熙也像在「助攻」。可惜的是，姜北久失智的父亲突然跑出来，姜北久因长期的阴影陷入颓废。

在韩智妍不在的期间，安昭熙与姜芝久不时会想起她，但三个人没有人要主动修补友谊，最后他们是怎么和好的呢？韩智妍一提起自己的爸爸，另外两个就非常感兴趣的听下去了，韩智妍也自然而然回家住了，彷佛先前的大吵从来没发生。

三个人一如往常喝著酒，想起了多年前在寮国的「三小时」那是她们难得分开的三小时，却也是她们记得最深的三小时。不用多久，三个人又尝试了那样的分别，姜芝久陪同韩宇宙去世界各地，韩智妍去了印度修行，安昭熙一个人留下来。韩智妍说，安昭熙把她们赶走是因为她要照顾姜北久爸爸，不想拖累她们。

尾声，五福酒馆老板和智妍的主治医师结婚啦！老板追於追到了医生！彷佛重回第一季，甚至更疯狂了，安昭熙、姜芝久都邀来另一半，而韩智妍虽然有了家人这个「根」，但依旧漂浮不定，一次邀了三个男伴！所有人疯狂共舞，把婚宴场当作夜店，结果安昭熙摔倒――不过她没有后悔太多，反倒觉得疯到此时结束人生很不错，朋友都在身边呢！

《酒鬼都市女人们2》就此以12集完结！直到最后还是在网路上拥有高讨论度，点播率依旧是TVING龙头。结局过后，相当多网友在YouTube剪辑影片下方敲碗第三季啊！大多都说「还有很多要讲的故事」，对於酒鬼们分开的一年太好奇的，也希望能解释五福社长最后怎么追到医师的，甚至希望像欧美影集《Friends》（六人行；老友记）能够继续演下去。

为什么大家那么推崇呢？当然要归功剧里三人的友谊，还有三位演员自然的演出了。虽然最后两集看似很欢乐，但有一些网友还是忍不住哭出来，哭点就在她们为彼此送行的情节，「朋友一个个离开，边哭边跳搞笑的舞蹈，可能是想让自己停止流泪，但想让朋友笑著离开好像才是首要」。



不晓得还有没有机会看到第3季呢！

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