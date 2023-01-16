鄭容和&車太鉉《頭腦共助》「開始第一日」還抱抱求生～收視慘滑至3.3%，今晚能挽回頹勢嗎

《頭腦共助》上週播出的第3、4集，和首兩集一樣有搞笑內容，以及反轉的案件調查情節，不過收視卻直直落，掉到3.9%又掉到3.3%，和首週的5.2%、4.1%有所差距，也和KBS 2TV同檔期的前幾部作品《謝幕：樹立而死》、《依法相愛吧》相較之下遜色不少。

關於兩集情節，「腦先生」申河路（鄭容和 飾）檢舉琴明世（飾）賄賂，殊不知報導變成了琴明世的善行，琴明世開心得想和他一筆勾消先前恩怨：「那今天就是我們的第一日了，怎麼樣？」豈知申河路更氣了還想再找機會報仇。



恩怨先放一邊，兩個人正經的「頭腦共助」，著手調查越南女子阮辰裳死亡的真相。琴明世先是以自己的專業確認了嫌疑犯阮辰裳的丈夫金宗具有「臉盲症」（臉部識別障礙），接著再靠薛小貞組長（郭善英 飾）的腦部意識，得知死亡的是阮辰裳的朋友懷。

申河路與琴明世偷偷前往金宗具家裡找線索，結果在冷凍庫裡被人關住。兩個人「相依為命」的期間，琴明世知道了敲打聲會引起申河路頭痛，因為童年陰影。兩人大打出手一陣子，礙於體溫不斷下降，只得抱在一起取暖求生。



根本沒死的阮辰裳被抓到了，申河路利用他對對金宗具、懷的男友黃文駱的測謊，最終揭露真相──金宗具因臉盲誤殺了懷，阮辰裳利用機會毀了懷的臉、讓外人以為死的是自己。

案件之外，還有兩件重要的事，一是組長性情大變，二是連續殺人魔黃東宇正試著聯繫申河路，想對他的頭腦改造計畫出點力。特別的是，黃東宇掌握著申河路父母死亡的真相，以此要脅頭腦集線負責人朴治國。



根據預告，今晚將播出的內容中，申河路與黃東宇達成協議，而新一起案子，嫌疑犯竟然是6歲的女兒，案子似乎涉及了邪教。不曉得《頭腦共助》能否挽回收視低迷的頹勢？



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