团魂不灭！GFRIEND完整体庆祝8周年超感动～♥ 队长所愿追踪还悄悄+1

人气三代女团GFRIEND去年5月遗憾「解散」，敌不过七年魔咒，不过那其实不是成员们自愿的结果，从她们后续仍旧表现的满满团魂来说，只能说GFRIEND「只是没续约，而非解散」。

GFRIEND解散当年，她们还全员出席工作人员婚礼齐唱祝歌；隔年银河（Eunha）、信飞（SinB）与严智（Umji）重组「VIVIZ」，各种蝴蝶元素俨然是连结了GFRIEND世界观；VIVIZ一般没有队长，队长只认所愿（Sowon）一人。



今（16）日是GFRIEND出道8周年，6位成员再度全员合体，每位成员都发布一样的合照庆祝，其它还有抱抱照、手指星星与蛋糕照，满满团魂感动所有Buddy（粉丝）。



睿隣（Yerin）还在限时动态PO了酒瓶瓶盖做成的爱心天鹅，原来那是银河的杰作，银河标记了替她拍照的所愿，并写「哈，这张照片太大胆了，但既然是8周年就上传吧」，不晓得是不是因为透露自己很爱喝才说「大胆」XD。



特别的是，在庆祝GFRIEND 8周年的几小时前，队长所愿悄悄追踪了GFRIEND官方帐号（IG@gfriendofficial），从追踪5变成追踪6，其他人还是维持著追踪5，只互追队友的模式♥。



见所愿的举动，Buddy纷纷猜测是不是官方帐号的所有权回到了GFRIEND成员的手里？那么，有没有机会看见GFRIEND回归呢？切拜～

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻