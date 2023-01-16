《還魂：光與影》花絮甜過正片系列！李宰旭苦尋四葉草送高允貞，靈魂相認&草地婚禮一對視就流淚

如果覺得最後一集有些倉促，一定要看片場花絮補充糖分啊！

上週tvN奇幻劇《還魂：光與影》更新最後一集，以出人意料方式大團圓結局，不少劇迷表示10集太少沒看夠！還好最近釋出了拍攝花絮，劇終之後也可一解相思之苦啦~







第9集裡張煜認出陳復妍就是他日夜思念的無德，但來不及喜悅就必須回去繼續戰鬥，還要假裝彼此沒有相認。 劇中這場戲張煜表現得很鎮定，但拍攝時遠遠沒有這麼含蓄！

tvN YouTube公開的花絮影片中，李宰旭講到台詞「要不要別離開這裡、什麼也不做，就和妳待在一起？」時，至少兩次因為流淚而NG，第三次拍攝成功後也立即抬頭控制情緒，看得出真的十分動情。



麻衣李先生為張煜和趙縈舉辦婚禮那場戲也是，劇中雖然兩人都帶著複雜情緒但仍以平靜結束，但片場就不一樣了，李宰旭看著高允貞總是忍不住流淚，高允貞也被他的情緒帶動跟著流淚T^T怎麼感覺花絮比正片更感人！



此外，李宰旭所屬社YouTube也更新了最後一天的拍攝花絮。 李宰旭感慨《還魂》系列拍了1年4個月，仿彿永遠都不會結束XD等待時間在地上到處尋找四葉草，念叨說只睡了3小時導致看小草都長得一個模樣。

接著和高允貞拍嚴肅對視的戲，導演喊cut後李宰旭一秒換上調皮笑臉、亮出藏在手裡的四葉草，高允貞看到後驚喜地雙手捂臉！後來李宰旭說因為「復妍想要所以給她了」，兩個人都超有愛XD



終於拍完最後一場戲，合影留念後高允貞擁抱工作人員表達感謝，李宰旭則默默看著高允貞，眼裡滿是不捨。 劇迷被這個眼神心動到：「是在等著抱老婆嗎？」 XD



《還魂：光與影》開播前很多人對於換女主角演員感到質疑，沒想到追下來紛紛真香，甚至敲碗李宰旭和高允貞在現代劇再次合作。 14日李宰旭開粉絲見面會時高允貞等演員們也有來捧場，期待大家接下來的作品啦！



▽《還魂：光與影》殺青超甜花絮：



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