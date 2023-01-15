CNBLUE 13週年啦！鄭容和曬20歲嫩照，網憶「滑雪場暖男」讚「沒有黑歷史」

CNBLUE昨（14）日歡慶出道13週年，鄭容和、姜敏赫、李正信與BOICE（粉絲）都紛紛用自己的方式慶祝。
[Anniversary] #CNBLUE데뷔13주년 #CNBLUE_13th_Anniversary— FNC Ent. (@FNC_ENT) January 13, 2023
2023.01.14 #CNBLUE 의 데뷔 13주년을 축하해주세요@official_CNBLUE pic.twitter.com/1nK2m94rmo
除了一貫的團體影像訊息，以及李正信在限時動態曬了一連串去年一整年活動的照片之外，鄭容和倒是曬了自己20歲還是練習生時的照片，連宋承炫（FTISLAND前成員）也一起出賣了，宋承炫直接留了三次言「啊……」、「啊哥……」、「啊」，顯見他有多傻眼XDD，不過鄭容和回應「很可愛啊」。
#씨엔블루 #CNBLUE #leejungshin— (@HappyJS_) January 14, 2023
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在鄭容和曬出20歲嫩照之後，網友也開始懷念當年13年前出道前後的鄭容和。要知道，鄭容和出道前就以「滑雪場暖男」在社群網站「Cyworld」（類似台灣的「無名小站」）相當有名，儼然是「網帥」的先驅，也有人稱他是美男界第一把交椅。
見鄭容和一系列嫩照，底下網友紛紛附和「長得真得很漂亮」、「那時候也很帥啊」、「〈孤獨的人〉是巔峰時期，出道的時候沒有黑歷史」、「不是普通人的外貌」、「高中時就完成的臉」、「現在人氣也超高，釜山出身的幽默帥哥啊」也有人感嘆歲月飛逝：「孤獨的人竟然是13年前的歌了……」
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