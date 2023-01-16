《还魂：光与影》花絮甜过正片系列！李宰旭苦寻四叶草送高允贞，灵魂相认&草地婚礼一对视就流泪

如果觉得最后一集有些仓促，一定要看片场花絮补充糖分啊！

上周tvN奇幻剧《还魂：光与影》更新最后一集，以出人意料方式大团圆结局，不少剧迷表示10集太少没看够！还好最近释出了拍摄花絮，剧终之后也可一解相思之苦啦~







第9集里张煜认出陈复妍就是他日夜思念的无德，但来不及喜悦就必须回去继续战斗，还要假装彼此没有相认。 剧中这场戏张煜表现得很镇定，但拍摄时远远没有这么含蓄！

tvN YouTube公开的花絮影片中，李宰旭讲到台词「要不要别离开这里、什么也不做，就和你待在一起？」时，至少两次因为流泪而NG，第三次拍摄成功后也立即抬头控制情绪，看得出真的十分动情。



麻衣李先生为张煜和赵萦举办婚礼那场戏也是，剧中虽然两人都带著复杂情绪但仍以平静结束，但片场就不一样了，李宰旭看著高允贞总是忍不住流泪，高允贞也被他的情绪带动跟著流泪T^T怎么感觉花絮比正片更感人！



此外，李宰旭所属社YouTube也更新了最后一天的拍摄花絮。 李宰旭感慨《还魂》系列拍了1年4个月，仿佛永远都不会结束XD等待时间在地上到处寻找四叶草，念叨说只睡了3小时导致看小草都长得一个模样。

接著和高允贞拍严肃对视的戏，导演喊cut后李宰旭一秒换上调皮笑脸、亮出藏在手里的四叶草，高允贞看到后惊喜地双手捂脸！后来李宰旭说因为「复妍想要所以给她了」，两个人都超有爱XD



终於拍完最后一场戏，合影留念后高允贞拥抱工作人员表达感谢，李宰旭则默默看著高允贞，眼里满是不舍。 剧迷被这个眼神心动到：「是在等著抱老婆吗？」 XD



《还魂：光与影》开播前很多人对於换女主角演员感到质疑，没想到追下来纷纷真香，甚至敲碗李宰旭和高允贞在现代剧再次合作。 14日李宰旭开粉丝见面会时高允贞等演员们也有来捧场，期待大家接下来的作品啦！



▽《还魂：光与影》杀青超甜花絮：



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