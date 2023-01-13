甄子丹出演《Running Man》！港澳網友：「看葉師傅大戰Gym鍾國」韓國網友歪樓：「南昶熙？」

身為韓國招牌綜藝節目，《Running Man》邀請過無數韓國海內外嘉賓，例如成龍、「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）與「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），昨（12）日也宣布了「葉問」甄子丹出演！

《Running Man》官方IG昨晚驚喜發布了一支影片，甄子丹拍了影片打招呼：「Running Man的所有人，我們不見不散，你們準備好了嗎？I see you later.」



原來，甄子丹將訪韓宣傳自導自演的電影《天龍八部之喬峰傳》，期間確定拍攝《Running Man》，預計在17日拍攝，2月中旬播出。



見此消息，澳門、香港網友紛紛表示期待，尤其想看「葉師傅」大戰《Running Man》格鬥最強的「Gym鍾國」金鍾國，或說想看甄子丹用詠春拳撕名牌。



搞笑的是，韓國網友喊著「暈」、「大發」的驚喜之餘，忍不住想到自家諧星南昶熙，因為南昶熙經常被說長得像甄子丹，每每上節目都要模仿一番，他也真的學了詠春拳。此次甄子丹訪韓，韓國電影代理公司亦邀請了南昶熙讓兩位合體，不曉得南昶熙會不會也出現在《Running Man》呢？（秒變分身特輯XD）



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