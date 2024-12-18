宋旻浩&朴柱炫戀愛早有跡可循！中國微博7月便瘋傳兩人偕P.O Double Date

WINNER宋旻浩近日遭爆料替代役出勤造假，雖然經紀公司YG娛樂澄清其告假均有照規定走，但風暴仍在延燒，今（18）日還被爆料和演員朴柱炫戀愛2年，不過兩人戀愛似乎早有跡可循。

*先前報導：

‎〈宋旻浩連續兩日登熱搜！與演員朴柱炫熱戀2年！公司：藝人私事，無法確認〉‎

宋旻浩和朴柱炫至少從2021年8月就因合拍Netflix電影《極速首爾》結識，當年宋旻浩就替拍攝《由零開始愛上你》的朴柱炫送上應援咖啡車，隔年朴柱炫拍《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》又收到了一次。朴柱炫也曾為宋旻浩的個人品牌應援，去年現身宋旻浩的畫展力挺。



朴柱炫從不避諱曬自己和宋旻浩的情誼，可能只是純友誼，不過中國微博今年7月便曾瘋傳兩人是在交往，稱有網友偶遇兩人約會，宋旻浩妹夫疑似還和朴柱炫熟識。宋旻浩、朴柱炫、宋旻浩的死黨P.O（表志勳）及一名女子，共四人更曾「Double Date」被撞見，P.O與那名女子狀似親密，據傳是話劇同事，從2021年起便有多套「情侶衣」。



順帶一提，朴柱炫和宋旻浩死黨P.O也是好友，或許比起宋旻浩早一點認識，不過也是2021年，至少從拍攝電視劇《Mouse》（MOUSE窺探）便認識。今年9月朴柱炫因實境節目《鋼鐵少女團》登上P.O擔任班底的節目《驚人的星期六》，曾透露是P.O向《鋼鐵少女團》製作團隊推薦了她‎。



宋旻浩與朴柱炫雙方經紀公司均回應「是藝人私生活難確認」，不過朴柱炫2022年提及宋旻浩替自己送咖啡車的IG貼文，目前湧入不少網友留言祝福。



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