【韓網熱門】超人氣網漫《未來的古董品商店》將真人化，這些女演員都被提及！網友：只求符合原作，要年輕人

聽說這部超人氣漫畫即將改編成真人版，誰最適合女主角呢？

《未來的古董品商店》是一部融合了韓國民俗故事、神話等題材的韓國本土魔幻漫畫，自從在naver webtoon連載起一直深受漫迷們喜愛，圍繞著南海小島裡的少女「未來」展開，從「未來」父母出海未歸的那天開始，一切都發生了改變，為了解開詛咒只有一個方法...... 為了守護一切，奇妙的少女驅魔故事開始了...... 據悉，該片製作費龐大，應該會挑選一名知名女演員擔任主演，高允真、金裕貞、金所泫、金泰梨、IU、辛㪫恩、盧允瑞、朴柱炫等人皆被提及。



韓國網友評論：

1. 天啊，我連到抵制NAVER之前都超認真在追，真的是神作ᅲᅲ

2. 我去查了下李在寅，原來是《謎之未來》的童星，好適合

3. 哇，這個要拍成電視劇啊！！！

4. 希望能選那種氣質沉穩溫暖、給人善良感覺的演員！！絕對是神作

5. 要考慮同步感和年齡的話金裕貞感覺不錯，當然只要是演技好的演員都行

6. 什麼？ 這不是電影而是電視劇？

7. 應該找年輕點的演員

8. 金泰梨真的不行

9. 我老是想到趙怡賢

10. 想到《Sweet Home》和《殺人者o難堪》的演員，好像是金詩雅？ 希望找真正小一點的演員演

11. 如果是高中生，希望能找年輕點的演員

12. 希望是年輕但稍微有點知名度的演員.. 因為想要這劇大火啊 我的未來ᅲᅲ

13. 網漫超有趣！！

14. 這我連付費都看了，直到NAVER被抵制，還一直希望能影視化，終於要拍了！！！演員是誰都沒關係，希望能拍得好ᅲᅮ

15. 金所泫很合適，有沉穩善良的感覺，誰提到李在寅的，李在寅也不錯

16. 有點神秘氣質的，要不要IU？

17. 想到金多美，感覺會很可愛

18. 哇 這個超恐怖，要拍成電視劇了？

19. 感覺《破墓》里的高中生巫女也挺合適的

20. 我也超喜歡這部作品，從2022年就說要拍電視劇然後就沒下文

21. 拜託，要是20多歲的年輕女演員

原文：https://theqoo.net/square/3807839015

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