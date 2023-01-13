金旻奎真的要靠臉吃飯了！新劇《神聖偶像》預告公開，從受眾愛戴的大神官變成「不會跳舞的腹肌偶像」

設定是不會跳舞沒關係，請務必讓金旻奎在劇中唱歌！！！因為太好聽啦～。（看見你的聲音根本超經典a，其實會唱又會跳請看內文影片）

tvN 即將在2月15日起首播的全新水木劇《神聖偶像》（每週三、四播出）公開了首波預告，金旻奎原本威風凜凜又瞬間變落魄的搞笑模樣，吸引了大眾的目光。

《神聖偶像》改編自人氣同名網漫，講述受人愛戴的大神官倫布里（金旻奎 飾），一夜之間變成無名偶像的門面擔當延宇，搞笑又荒唐的演藝圈適應記。



▼首波預告，金旻奎在劇中是神的代理人，本來站在高高在上受人敬仰的地位，卻突然變成無名偶像，男團Wild Animal的門面擔當成員，還在舞台上堂堂正正地大喊：「我不會跳舞！」落魄至此的他，會如何挽救眼前的局面呢？



▼另外，M編也放了一下金旻奎在節目上唱歌和跳舞的片段，期待他在這部劇中，也展現一下他美妙的歌喉吧！



女主角則是由高甫潔所飾演的經紀人兼延宇的忠實粉絲－金達，本劇預計在2月15日的晚間22:30播出。

▼台詞排練現場照，由金旻奎、高甫潔、李章宇、芮智媛等人主演。



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞