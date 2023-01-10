《黑色榮耀》宋慧喬演技大成功！「艱難的場面完成後帶來喜悅…」餓肚子瘦身只為看來更脆弱

演員宋慧喬雖然在《黑色榮耀》中放棄了美麗外型而呈現的是暴力受害者的瘦弱堅強身影，不過她登上了時尚雜誌依舊展現美麗的風采。她也曾在訪談中提到自己刻意減重，讓露出全身傷痕的那場戲看起來格外令人同情，劇中也沒想過要看起來漂亮，只在意演出的程度是否夠瘋狂。

最近在Netflix上公開的《黑色榮耀》讓宋慧喬的演技再度受到好評，她所詮釋的文同珢可說是突破以往戲路，成功展現了作為演員的嶄新一面。宋慧喬也表示這個角色的確有許多情感，是她以往從來沒有嘗試過的，完成演出後也為她帶來了喜悅。每當她完成了艱難的場面而回到住宿處躺下來的時候，真的感到自己非常幸福。大家也能感受到她對此相當滿足，宋慧喬還預告第二季劇情將有更多爆發點，會更精彩。



在拍攝《黑色榮耀》期間，宋慧喬擔心自己的演出受到限制，因此在拍攝時都幾乎不去看監看的畫面呈現，她對於自己「看起來像文同珢」感到心滿意足。為了呈現文同珢的瘦弱甚至營養不良，宋慧喬並非透過運動瘦身，而是直接節食減重，她說希望在鏡頭前文同珢看起來「脆弱且疲憊」，雖然不是復仇的人都不會發胖，但是如果是個瘦弱的人，更容易被那些加害者無視，更容易被認為「她有什麼好怕的」，而到頭來那些人受到瘦弱的她的報復時，相信更有快感。

不過畢竟文同珢劇中的職業是小學老師，某種程度上的外觀整齊還是要顧到，所以有幾幕文同珢仍必須穿著體面端莊。最近的宋慧喬看到的世界是什麼顏色呢？她回答是「白色」，宋慧喬表示因為作品順利完成，目前正在休息中，什麼都不去想，正在度過幸福放鬆的時刻。讓我們繼續期待第二季的完美復仇吧！



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