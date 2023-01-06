《換乘戀愛2》賢奎曾被JYP星探相中！他還透露與NCT在玹是國小、國中同學「他從小就很帥氣」

《換乘戀愛2》男嘉賓賢奎和人氣男團NCT的成員在玹是國小和國中同學，當時在網路上引發熱烈討論。

近日，賢奎和熙斗一起出演節目時，賢奎也被問「和 NCT 在玹是原本就認識的關係嗎？」結果...熙斗看到賢奎學生時期的照片就說：「那時候看起來不傲氣啊！」賢奎自己也說有點死氣沈沈，有點像是鄉村少年 XD 賢奎說：「那位朋友（在玹）應該記得我吧！我們一起上過補習班，一起玩過，他應該知道我的存在。」



賢奎還接著說：「Two top（顏值Top2）這種說法對我來說有點不容易，那位朋友是藝人，因為從小就是很帥氣的人，現在也很成功，周圍的人都在說在玹實在太帥氣了，為他瘋狂。他們這樣說，會讓我有點小尷尬。」



而賢奎還分享小時候被 JYP 星探 casting 的故事，他說：「小時候常常被 casting ，比較有記憶的是 JYP ，國三的時候...那時候拄著拐杖走路，當時從我媽媽的車拄著拐杖走下來，星探看到了，第二天就一直等到放學，跟我媽媽說『有沒有讓兒子成為藝人的想法？』還遞了名片，我沒有成為藝人的想法，也沒什麼才能。」



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