[推薦]《紳探追緝令》朱智勛的優雅復仇！伸張正義不靠拳腳全靠頭腦〜

[無雷]今日1月6日上映的《紳探追緝令》，看帥氣的私家偵探朱智勛如何扳倒假面正義權力者朴星雄！還有天才狗狗當幫手，朱智勛不用拳打腳踢血流如注，只靠頭腦謀略完勝全局！

《紳探追緝令》劇情描述外型帥氣的私家偵探朱智勛，受到一位年輕女子的委託尋找愛犬，想不到同行的委託人卻失蹤了，也讓朱智勛因此捲入大型陰謀事件。為了證明自己的清白，他比偵辦此案的檢察官崔成恩更加努力，一定要搶先找出真相。由於疑點重重，檢察官一邊與朱智勛攜手一邊卻也懷疑著他的真實身份……不到最後一分鐘，千萬別輕易相信你所看到的！



飾演正義熱血女檢察官的崔成恩，在片中透過朱智勛的案件來揭開更大陰謀，雖然他們所面對的惡人是有著龐大勢力，以合法掩蓋非法的狀態下獲取不當利益，加上官官相護根本難以用正常的法律途徑制裁他，與他對立甚至會有生命危險，朱智勛加上他的奇人團隊，因此透過各種方式為受害者伸張正義。



《紳探追緝令》一開始進入劇情的時候，有些橋段會覺得似乎不太合理，尤其是朱智勛在歷經一場大車禍之後來到他人的家中，穿上了他人的服裝卻又離奇的非常合身帥氣，還開著他人的名車耍帥，失蹤被尋獲的狗狗總是這樣熱情的舔著他的臉，還能搭配他一起演戲，用帥氣與溫柔形象從女孩子手上得到意外的情報。不過這些細節的鋪陳，到了最後10分鐘才會一一被揭曉，也才讓觀眾們知道所有事情的布局。



《紳探追緝令》劇情歷經多次反轉，也為觀眾們帶來一場痛快的復仇。私家偵探朱智勛從找小狗變成尋找委託人，到後來更是越挖越深，比原本攜手合作的崔成恩更快速的完成了目標。朱智勛靠著足智多謀的團隊縝密合作與計畫，讓對方一步步走入他的陷阱中。《紳探追緝令》真相總是令人意外，1月6日全台上映！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞