《我的大叔》李善均&《惡之花》文彩元攜手新劇《法錢》今晚首播，四分鐘亮點影片搶先看！

看完預告萌生了緊張感，真的會非常期待～！！！

SBS電視台年初首推的全新金土劇《法錢》（每週五、六播出）將在今晚十點首播，由《我的大叔》李善均和《惡之花》文彩元聯手，實力相當堅強。

《法錢》講述面對律法與財閥勾結的局勢下，全球私募基金負責人－殷勇（李善均 飾）與精英法務官－朴仲京（文彩元 飾）攜手痛快復仇、實踐正義的故事。



▼官方公開四分多鐘的長預告，面對摯愛母親疑問的離世，他們將悲憤化為力量，展開一系列的復仇計劃：



李善均相當擅於飾演聰明的人設，這次「殷勇」這個角色更是要運用頭腦賺更多的錢，並深入事件真相，光看預告就能很有共感；文彩元則是司法考試和司法研修院雙首席畢業的精英法務官、陸軍少校「朴仲京」，一心在母親死亡的疑點中挖掘真相，展開復仇。



姜有錫飾演殷勇的侄子&地方大學出身的檢察官「張太春」，與舅舅殷勇聯手對抗；朴勳飾演首爾地檢特殊部長「黃基錫」，是業界無可挑剔的精英與核心人物。



究竟四人在劇中會有什麼化學反應，又會呈現出什麼樣的痛快畫面呢？新劇《法錢》於今晚十點首播，一起期待吧！



▼預告一：



▼預告二：



▼預告三：



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