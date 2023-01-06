《我的大叔》李善均&《恶之花》文彩元携手新剧《法钱》今晚首播，四分钟亮点影片抢先看！

看完预告萌生了紧张感，真的会非常期待～！！！

SBS电视台年初首推的全新金土剧《法钱》（每周五、六播出）将在今晚十点首播，由《我的大叔》李善均和《恶之花》文彩元联手，实力相当坚强。

《法钱》讲述面对律法与财阀勾结的局势下，全球私募基金负责人－殷勇（李善均 饰）与精英法务官－朴仲京（文彩元 饰）携手痛快复仇、实践正义的故事。



▼官方公开四分多钟的长预告，面对挚爱母亲疑问的离世，他们将悲愤化为力量，展开一系列的复仇计划：



李善均相当擅於饰演聪明的人设，这次「殷勇」这个角色更是要运用头脑赚更多的钱，并深入事件真相，光看预告就能很有共感；文彩元则是司法考试和司法研修院双首席毕业的精英法务官、陆军少校「朴仲京」，一心在母亲死亡的疑点中挖掘真相，展开复仇。



姜有锡饰演殷勇的侄子&地方大学出身的检察官「张太春」，与舅舅殷勇联手对抗；朴勋饰演首尔地检特殊部长「黄基锡」，是业界无可挑剔的精英与核心人物。



究竟四人在剧中会有什么化学反应，又会呈现出什么样的痛快画面呢？新剧《法钱》於今晚十点首播，一起期待吧！



▼预告一：



▼预告二：



▼预告三：



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