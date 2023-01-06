《單身即地獄2》的女嘉賓也有出演《黑暗榮耀》！飾演為下一季埋下伏筆的「重要角色」

近日，Saram娛樂表示：「李昭隸確實出演了《黑暗榮耀》。」
李昭隸在《黑暗榮耀》中飾演校園暴力受害者「尹昭熙」一角。和文同珢（宋慧喬 飾）一起遭到加害者朴涎鎮（林智妍 飾）、全宰寯（朴成勳 飾）、李蓑羅（金赫拉 飾）、崔惠程（車珠英 飾）、孫慏梧（金建宇 飾）的嚴重的校園暴力後做出極端的選擇，雖然她出場時間很短，但是細緻地消化了因校園暴力而備受折磨的演技，獲得好評。
相信有不少人覺得她有點眼熟吧？她就是《單身即地獄2》的「女三」啦！雖然一開始與男嘉賓配對並不是很順利，但可愛的外貌給觀眾留下深刻的印象。而李昭隸是漢陽大學戲劇電影系出身，除了《黑暗榮耀》外，之前還在《消防局旁的警察局》飾演「金賢書」一角。
《黑暗榮耀》第一季播完後也留下不少伏筆，文同珢目睹尹昭熙墜樓而死，她的父母認為是被人殺害，所以屍體就一直放在冰櫃裡。為了復仇，文同珢還告訴孫慏梧朴涎鎮是兇手，當時尹昭熙墜樓時就握著朴涎鎮的名牌，孫慏梧知道這件事後，就要去威脅朴涎鎮拿到錢，結果人卻消失不見了。第8集最後，朱如炡（李到晛 飾）去查看尹昭熙的屍體，結果屍體也不在冰櫃裡...實在太好奇接下來的劇情啊！
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