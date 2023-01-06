崔始源《酒都女2》穿胖子裝，酒鬼們都想玩他的臉！抓緊機會拍TikTok，跳Super Junior舞快笑死

《酒鬼都市女人們2》第7集，崔始源穿上胖子裝詮釋「姜PD」姜北久的過往故事，模樣笑翻與他共事的演員「酒鬼們」，還有收看的粉絲！

從花絮中可見「胖子版崔始源」登場，鄭恩地就大笑出聲，還與李先彬一起玩他的大肚子與臉、研究胖子裝到底呈現的多真實。韓善伙則邊笑邊心疼(?)摸著始源的假臉直呼：「第2季為什麼要讓歐巴這麼辛苦！」



韓善伙接著稱讚姜北久實在太厲害了、減肥很成功，崔始源開始大搞怪表演「如果有人生氣，他就會……」，雙手比起大拇指瞪大眼睛XDD



更好笑的是，崔始源沒有浪費這次穿胖子裝的機會，趁機拍了TikTok影片。掌鏡者搶了他手中的巧克力要他跳舞他就跳，掌鏡者要他摘東西吃之前跳舞他也跳……就這麼跳了胖子版Super Junior的〈Black Suit〉〈Mango〉。



崔始源再一次不計形象「亂用臉」，粉絲們都被他打敗了啊XDD

▼《酒鬼都市女人們2》第7集完整花絮



▼崔始源穿胖子裝拍TikTok（TikTok原片可點此前往：〈Black Suit〉、〈Mango〉‎）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞