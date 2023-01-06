《Island》本週劇情搶先看！車銀優識破金南佶半妖身份，故意挑釁：「該叫你哥哥還是爺爺？」

金南佶、李多熙、車銀優主演的漫改劇《Island》講述命中註定與毀滅世界的邪惡力量作戰的人們的故事，上週一開播就獲得不少好評，本周兩大男主角首次見面，氣氛太不一般！

金南佶飾演半人半妖的「般」，在耽羅古國時代被注入情炎鬼的血液並培養為諫殺僧，是為數不多能對抗情炎鬼的存在。 車銀優飾演從美國飛來濟州的神父「約翰」，認定元美瑚（李多熙 飾）就是他要守護的新救世主。





近日公開的搶先看片段裡，約翰似乎發現般就是古畫中的黑衣男，挑釁地問：「如果是出現在那裡的程度，你究竟多少歲啊？ 我該叫你什麼呢，哥哥？ 叔叔？ 還是爺爺？」



約翰繞著般轉圈，一邊觀察一邊自言自語：「可是我認識的惡鬼都很話多耶... 明明沒錯啊，這黑漆漆的衣服和頭髮... 對了，刀放在哪裡？ 褲腿裡嗎？」 般終於開口：「也可能插在你脖子上。」



約翰又調侃他一副受傷小孩模樣，身上卻散發血腥味：「再怎麼假裝人也掩藏不了，你可是情炎鬼啊。」 般則看透約翰嘴炮背後的心理：「人總想知道一切，因為對未知心懷畏懼。 所以不用太努力，都露餡了。」



韓網友開玩笑說勸約翰適可而止，畢竟對方是連情炎鬼都能輕鬆打敗、受傷也能瞬間癒合的傢伙啊XD《Island》今天中午將公開第3和第4集，海外觀眾可通過Prime Video收看！



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