(G)I-DLE低腰鏤空「露內褲」舞台服引爭議：不雅、教壞小學生 vs 外國都這樣穿

近日，韓國女團（G）I-DLE舉辦線上VR演唱會的一套服裝在韓網引起熱議，四位成員穿了低腰服裝，其中一條低腰褲看起來像是掛在髖部、露出內褲細帶，讓不少網友震驚。

YouTube頻道「 PICO XR Korea」本月3日公開（G）I-DLE VR演唱會《For NEVERLAND》的觀看方法說明影片，（G）I-DLE換上多款造型、在不同場景載歌載舞，歌迷可以揮舞虛擬應援棒，通過頭戴設備享受宛如置身其中的現場氣氛。



雖然演唱會順利舉行，但（G）I-DLE表演《My Bag》等歌曲時穿的服裝在網上引起討論。 四位成員穿了低腰褲或低腰短裙，其中Minnie褲子的獨特設計令其看起來像是鬆鬆掛在髖部，露出黑色的內褲細帶，轉身向後的瞬間看起來令人不安。





不少網友（1,2）表示雖說低腰是流行趨勢，但低到這程度既不雅觀也沒有美感，更諷刺的是跟（G）I-DLE宣揚反對性商品化的訊息相衝突：「看起來好危險，不會滑落下去嗎」、「褲子太低了」、「想起Justin Bieber」、「拜託我的本命千萬不要穿」、「還以為她們努力拒絕性商品化」、「《Nxde》歌詞又算是什麼？」 、「她們有很多小學生粉絲耶，不考慮影響嗎？」

也有人認為演唱會服裝無可厚非：「外國藝人很多這樣穿，是韓國偶像圈太保守」、「比基尼都ok，這樣有什麼問題？」 、「那是同一條褲子，才不會滑落」、「這是她們自己的演唱會，又不是上電視」、「無感，我只擔心自己的存摺餘額」。



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