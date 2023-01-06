朴寶劍近況照引發熱議！集帥氣、成熟、性感於一身：「狀態這麼好請趕快拍攝新作品」

退伍後就拍了一部綜藝──《青春MT》，小編也想看歐吧以演員的身分活動啦！（許願）

上月底（12月），據消息指出，朴寶劍與「Blossom娛樂」合約到期不續約。自2012年加入公司後，他曾出演《請回答1988》、《雲畫的月光》、《男朋友》和《青春紀錄》等作品。擁有善良和禮貌性格的他，更獲得不少海內、外粉絲的心。

近期，朴寶劍通過個人Twitter分享近況照，引發關注。退伍後的他顯得更加成熟，集帥氣與性感於一身。不少網友留言：「趕快拍攝新作品吧！」看來大家都等不及了～（笑）

朴寶劍退伍後陸續擔任「第58屆百想藝術大賞」和「2022 MAMA AWARDS」的主持人、到巴黎參加時裝秀、與《雲畫的月光》劇組拍攝綜藝《青春MT》，唯獨就是沒有拍攝新作品！一起等待歐吧以演員的身分回歸大、小螢幕～

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