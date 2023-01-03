又要演反派！李璟榮確定加入《浪漫醫生金師傅3》，飾演與「金師傅」韓石圭對立的角色！

今日（3日），根據韓媒 OSEN 報導：「李璟榮加入了新劇《浪漫醫生金師傅3》， 他將在劇中飾演反派角色，爲劇情增添緊張感。」
隨後，Dahong 娛樂也回應：「李璟榮確定出演《浪漫醫生金師傅3》，李璟榮將在劇中飾演與韓石圭的角色。由於意見對立，預計會給電視劇帶來緊張感。」不少人也猜測他可能會飾演車恩彩（李聖經 飾）的爸爸。
（延伸閱讀：最近出場率超高！《Again My Life》才剛結束，李璟榮「復活」在《為何是吳秀才》＆《醫法刑事》登場！）
《浪漫醫生金師傅3》將由第二季「原班人馬」韓石圭、安孝燮、李聖經、金柱憲、金旻載、蘇珠妍、陳慶等人繼續出演，李璟榮會與現有演員們展現怎樣的關係呢？另外，李璟榮曾在2017年上映的電影《叛獄無間》與韓石圭合作過，他們也將在《浪漫醫生金師傅3》展現的演技對決。
日前的《2022 SBS演技大賞》中也搶先公開預告，看到所有人急找著金師傅，最後...金師傅終於登場並笑著說：「這下又要久違地發揮戰鬥力了！」雖然預告只有短短幾秒，但...看完更加期待播出了！而《浪漫醫生金師傅3》確定定檔在4月播出。
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告