神童幫 Super Junior 量身高，結果都「變矮」了！讓銀赫氣到大喊：「把我的身高還給我」

2日播出的《我家的熊孩子》中，「遊戲狂人們」Super Junior 又玩起了遊戲。

當中有一個遊戲是「象棋冰壺」，如果推到紅色的點就可以獲得獎金，如果推到其他地方就得執行上面的懲罰。經過各種懲罰後，銀赫推到「全員測量身高」，氣氛馬上低落下來，神童叫大家照著身高排好，還說著：「大家最近沒有量過身高吧？有可能真的不知道自己身高縮水了。」



始源量出來和官方身高一樣都是183公分，他自己說實際是181.7公分，希澈：「你說的太倒胃口了。」圭賢一樣是178公分，藝聲測量出來是175公分（官方是177公分），一聽到其他人開始緊張，銀赫：「如果他175的話，我們怎麼辦。」希澈是174.8公分（官方176公分）。



銀赫一量出來是172公分（官方是175公分）後，馬上提出異議，結果再量一次變成171公分，讓他氣得對神童大喊：「你別想騙人啊！把我的身高還給我！」利特量出來是171.8公分（官方是174公分），馬上去跟銀赫告狀：「那把尺好奇怪啊！」



接著東海量出來變169公分（官方是172公分），他無語地說：「哥這肯定不對吧～這太不像話了！」最後一個厲旭站的超挺，結果...165公分 XD 神童馬上被其他人抓住，為了搞笑，一直壓在額頭上量，所以大家身高都「縮水」了 （笑）！



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