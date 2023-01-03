又要演反派！李璟荣确定加入《浪漫医生金师傅3》，饰演与「金师傅」韩石圭对立的角色！

今日（3日），根据韩媒 OSEN 报导：「李璟荣加入了新剧《浪漫医生金师傅3》， 他将在剧中饰演反派角色，爲剧情增添紧张感。」
随后，Dahong 娱乐也回应：「李璟荣确定出演《浪漫医生金师傅3》，李璟荣将在剧中饰演与韩石圭的角色。由於意见对立，预计会给电视剧带来紧张感。」不少人也猜测他可能会饰演车恩彩（李圣经 饰）的爸爸。
（延伸阅读：最近出场率超高！《Again My Life》才刚结束，李璟荣「复活」在《为何是吴秀才》＆《医法刑事》登场！）
《浪漫医生金师傅3》将由第二季「原班人马」韩石圭、安孝燮、李圣经、金柱宪、金旻载、苏珠妍、陈庆等人继续出演，李璟荣会与现有演员们展现怎样的关系呢？另外，李璟荣曾在2017年上映的电影《叛狱无间》与韩石圭合作过，他们也将在《浪漫医生金师傅3》展现的演技对决。
日前的《2022 SBS演技大赏》中也抢先公开预告，看到所有人急找著金师傅，最后...金师傅终於登场并笑著说：「这下又要久违地发挥战斗力了！」虽然预告只有短短几秒，但...看完更加期待播出了！而《浪漫医生金师傅3》确定定档在4月播出。
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