最近出場率超高！《Again My Life》才剛結束，李璟榮「復活」在《為何是吳秀才》＆《醫法刑事》登場！

61歲的「資深綠葉」李璟榮近年在《Misty》、《VAGABOND》、《夫妻的世界》、《黑色太陽》等劇中，展現瘋狂的存在感。

今年，他在《Again My Life》飾演「趙泰燮」一角，是受人尊敬的政治巨頭，韓國政商界的實際領導人，表面剛正不阿為人清廉，實則貪婪冷血會毫不留情殺害妨礙自己權勢的人。最後...所有的罪行被揭露，在逃亡的過程中身亡。（不少觀眾都覺得他出場次數比李準基還要長～）



《Again My Life》日前才剛終映，上週首播的《為何是吳秀才》＆《醫法刑事》李璟榮又...又...登場啦！



在《為何是吳秀才》飾演「TK律師事務所」最大的客戶「韓成範」，因十年前的事件而與崔泰國（許峻豪 飾）成為命運共同體；在《醫法刑事》飾演陷害韓以翰（蘇志燮 飾）的磐石醫院院長「具鎮基」一角，現保健福祉部長官內定者。



有著「反派專業戶」稱號的的李璟榮，在現實生活曾引發不少爭議。被爆過逃稅、辱罵毆打後輩等醜聞，還因涉嫌與未成年進行性交易而被判10個月有期徒刑，2年緩刑，在風波過後依舊戲約不斷。



這次又在《醫法刑事》＆《為何是吳秀才》同時段出現，也遭韓國網友酸：「對演員太寬容了，這是事實」、「演的角色都是一個模子吧...」、「演技並不是特別好，看來他在業界人脈很廣」、「看到這大叔的次數都比李準基多，接下來比起蘇志燮，看到這個大叔的次數會更多」、「就這麼缺演員嗎」、「片酬拿的是友情價？」等等。



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