【2023 MBC演藝大賞】完整得獎名單：持續更新ing

（封面圖源：2023 MBC演藝大賞）
【2023 MBC演藝大賞】今晚在麻浦區上岩洞MBC大樓舉行，來看看有誰得獎吧！
▼主持人：Dex（金珍映）、李世榮、全炫茂
（圖源：MBC《2023 MBC演藝大賞》截圖）
▼Radio部門新人獎：《女性時代楊姬銀》金日中、《兩點的約會》Jaejae
（圖源：MBC《2023 MBC演藝大賞》截圖）
▼女子新人獎：《三寸舌》《全知干預視角》PUNGJA
（圖源：MBC《2023 MBC演藝大賞》截圖）
▼男子新人獎：《幫我找房子吧》《單身同學會：學緣》《我獨自生活》金大浩、《既然出生就環遊世界》Dex
（圖源：MBC《2023 MBC演藝大賞》截圖）
▼年度作家獎：《既然出生就環遊世界》劉智慧
（圖源：MBC《2023 MBC演藝大賞》截圖）
▼時事教養MC獎：《吳恩英報告：婚姻地獄》吳恩英
（圖源：MBC《2023 MBC演藝大賞》截圖）
▼Multiplayer獎：《全知干預視角》《單身同學會：學緣》《玩什麼好呢？》《越線的傢伙們》《三寸舌》《Unexpected》柳炳宰
（圖源：MBC《2023 MBC演藝大賞》截圖）
▼Best Entertainer獎：《全知干預視角》《幫我找房子吧》梁世炯
（圖源：MBC《2023 MBC演藝大賞》截圖）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞