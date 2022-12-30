阿米機場迎BTS J-hope、結果被反向熱情迎接？興奮蹦跳大比愛心網融化：可愛成這樣對嗎♥

好想抱一抱呀！

今年BTS除了持續團體活動，更可見成員們積極發展個人演藝事業，讓ARMY超幸福～成員J-hope率先推出個人solo專輯《Jack In The Box》，以暗黑風格帶大家進入屬於自己的藝術狂野境界，新鮮的實驗性氛圍引來海內外業界的盛讚。



在今年MAMA獎上，J-hope更作為防彈少年團團體代表現身，一身率性西裝，內裡露出結實胸腹，超強氣場震懾紅毯眾人、馬上吸走所有目光！照片po到個人社群後，成員還跑來留言，Jin說「天啊這是誰？」、RM則說：「性感的男人～」互動超好笑XD



舞台上霸氣唱著饒舌、氣勢盛人的J-hope，私下裡個性超萌～今年跨年夜將在美國登台演出的他，早前由韓國出發前往搭機，機場早已擠滿熱情的ARMY，可愛的J-hope開心的向大家打招呼、發射超萌愛心，現場連媒體也瘋狂啦～



在這寒冷的天裡讓大家心都被暖起來了！網友也紛紛留言表示：怎麼能這麼可愛～



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