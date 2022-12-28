《Missing：他們存在過2》金旭&老張都找到了「女兒」！一個哭笑不得，一個感動不已（EP.4）

《Missing：他們存在過2》昨晚（27日）播出了第4集，AGB每分鐘平均收視率升至4.5%，從首集以來收視從未跌過。

（以下涉及劇透）



昨晚播出的情節，正好圍繞在「女兒」上面，金旭（高洙 飾）莫名其妙有了14歲的女兒文寶拉（崔明彬 飾），而老張、張氏大叔（許峻豪 飾）在新的村莊找到了女兒生活過的痕跡。

文寶拉因為媽媽文世英（林善宇 飾）失蹤，繳不出房租的她只好找到「爸爸」金旭，金旭看到「女兒」找上門簡直哭笑不得，堅持文寶拉不是自己生的，但為了文寶拉安全先收留她，且幫助她找尋媽媽。



老張張畔錫收到了孩子夏允送的鑰匙，在透過姜船長（李姃垠 飾）的收藏，開啟了女兒賢智的寶物箱。賢智一直收藏著和父母的合照，老張看了忍不住情緒潰堤，直感謝姜船長。老張在村裡逗留，看著夏允都會跑出賢智的身影。



金旭雖然心裡不認文寶拉是女兒，但卻願意在適當的時機當起她的爸爸，在文寶拉在學校被同學議論之時，他穿著西裝帥氣登場，向同學介紹自己是寶拉爸爸。



文世英失蹤有了點下落，原來綁匪先前也以類似的方式綁走了崔靜華。令人擔心的是，金旭遇上了和第一季反派李東民（李允宰 飾）有關的麻煩人物，而且預告顯示綁匪會成為失蹤亡靈來到村莊，弄得全村人心惶惶……



附上此集一個搞笑一個感動的「認女兒」片段：





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