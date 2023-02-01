《Missing：他們存在過2》EP.14結局埋下諸多伏筆疑鋪陳第三季！「時間完美的他」王子般出場太驚喜～

「時間完美的他」最近出場率也太高了吧！小編看到狂尖叫XDD 不製作第三季說不過去吧？

感動人心，每集播出都會引發話題的《Missing：他們存在過2》昨晚（31日）播出大結局，飆出5.9%開播以來最佳收視率！如同第一季結局埋下了諸多伏筆，疑似鋪陳第三季，最後特別演出的人物也讓觀眾驚喜不已，越發熱烈敲碗第三季！

（以下提及劇情）



如同觀眾擔心的，《Missing：他們存在過2》果然還有許多事件未能解決，只有鄭營真校長的死亡真相揭開了，包括姜船長為何沒能消失、愛麗絲怎麼辦都沒有下文。不過能知道的是，任宗允之妻李善姬最初不曉得此事，以為把姜船長斷掉的腿丟進海裡能讓她屍骨完整，殊不知美意變成壞事。

姜船長只是憤恨自己被信任的人欺騙30年，也知道了自己屍骨並未完整，要如何離開三工團還待解。一如往常，她還是一樣帶著愛麗絲，溫暖迎接來到三工團的新人（尹炳熙 飾）。



三工團外的人呢？吳一勇醒了，經過一陣被盧潤久（金太祐 飾）脅迫的波折，他自首並將金弼中生前藏起來的盧潤久犯罪證據繳交。吳一勇雖然不記得大部分的事了，但不時會閃過自己當幽魂時的記憶。頭痛的是，盧潤久被抓後脫逃跑進地雷區，申俊浩（河俊 飾）等警察亦進入搜索，結果不明。



李鐘雅（安昭熙 飾）與同鄉朋友認真進行尋找失蹤兒童的活動，像是真正找到了自己的人生志願，金旭（高洙 飾）、張叔（許峻豪 飾）也一起，而寶拉（崔明彬 飾）回到了媽媽身邊。金旭表明寶拉依然是自己的女兒、表明她和自己、張叔與鐘雅就是一家人。另外，張叔亦透過從三工團帶來的賢智寶盒和女兒賢智在夢中見上一面。



金旭說：「迫切之人，將創造奇蹟。」在尋找失蹤兒童的活動過程，某種「懇切」讓李鐘雅見到了別人看不見的事物，老張更是發現了像吳一勇一樣穿梭自如的「人」，金旭則被遊樂園的夢纏身，他開車進開進一個深邃的隧道，好似進入了那個樂園……



樂園裡一個穿著半身西裝的男子（任時完 飾）轉身喊著「歡迎光臨」，也許他就是頭溫村的托馬斯，三工團的姜船長。



完完整整看完動人心弦的每一集，加上這樣埋下諸多伏筆的結局，觀眾更是激動敲碗第三季！NAVER TV結局精華影片網友留言多達百則：「第二季很有趣，這是預告了第三季吧？我會等的～」「適時的刺激以及溫馨，還有有趣又幽默的故事，選角也完美……完全就是療癒！結束太快了很不捨，拜託製作第三季吧～～」「歡迎光臨任時完！！！」「（任時完）閃閃發光像小王子一樣」「第三季走吧♥♥♥」「等待短暫，相遇漫長……我們一定要在第三季見面。」

「第三季就金旭畔錫一勇，還有旋轉木馬亡者村、愛麗絲媽媽的公寓亡者村吧」「刑警不會成為失蹤者吧，那就太悲傷了」「第三季～任時完～歡迎光臨～鐘雅也開始看得到，第三季就訂為20集吧！托馬斯、姜船長與一勇帶著孩子們到遊樂園集合就好了」「鐘雅也能看到亡者了，不可能不說第三個故事！！一定要出來！！盧潤久也要逮到，還想看到姜船長！任時完演員……第三季見^^」「最後申刑警的場面，舊的地雷區標誌代表？盧潤久還是申刑警發生意外？還是像頭溫村一樣，出現一般人民禁止進入的亡者村？」「結局都這樣了，能不出第三季嗎～為了不讓姜船長孤單，第三季快出來吧ㅠㅠ」

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